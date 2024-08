Τελετή Λήξης Ολυμπιακών 2024: Dr. Dre και Snoop Dogg μαζί στη σκηνή

Mία έκπληξη επεφύλασσε ο Snoop Dogg στο τηλεοπτικό κοινό, κατά την εμφάνισή του στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Μετά την ερμηνεία της Μπίλι Άιλις, ανέλαβε εκείνος τη διασκέδαση και μάλιστα, κάλεσε στη σκηνή έναν καλό του φίλο και θρύλο της ραπ σκηνής.

Αφού ξεσήκωσε τους θαυμαστές του τραγουδώντας το «Drop it like it’s hot», ο ράπερ φώναξε τον Dr. Dre. Μαζί χάρισαν στο κοινό μια εντυπωσιακή ερμηνεία του κομματιού «The Next Episode».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η στιγμή σχολιάστηκε έντονα στα social media, με τους λάτρεις του χιπ χοπ να ενθουσιάζονται με το… αναπάντεχο ντουέτο.