Μπραντ Πιτ – Τζένιφερ Άνιστον: Το πρωτότυπο δώρο για τα 40ά του γενέθλια

Ο διάσημος σεφ Τζέιμι Όλιβερ, αποκάλυψε κάποιες ιστορίες από το παρελθόν της Τζένιφερ Άνιστον και του Μπραντ Πιτ. Κατά τη διάρκεια του podcast, Fitzy & Wippa με την Kate Ritchie στο Nova FM, ο διάσημος σεφ μοιράστηκε τον ιδιαίτερο ρόλο που έπαιξε στα 40α γενέθλια του Μπραντ Πιτ όταν ο ηθοποιός και η Τζένιφερ Άνιστον ήταν ζευγάρι. Οι σταρ του Χόλιγουντ ήταν παντρεμένοι από το 2000 έως το 2005. «Στην πραγματικότητα ήμουν το δώρο του Μπραντ Πιτ για τα 40ά γενέθλια από την Τζεν», είπε ο Όλιβερ στους οικοδεσπότες. «Τηλεφώνησε και της κατεβάσαμε το τηλέφωνο τρεις φορές γιατί δεν πιστεύαμε ότι ήταν εκείνη. Έτσι έπρεπε να περάσει από τον ατζέντη της στον ατζέντη μου».

Αφού τελικά τα κατάφερε, ο Τζέιμι Όλιβερ θυμήθηκε ότι η Τζένιφερ Άνιστον ρώτησε: «Θα μαγειρέψεις για τον Μπραντ; Σε βλέπει στο Tivo». Φυσικά, ο Βρετανός μάγειρας απάντησε «απολύτως» στην ηθοποιό. «Θα το κάνω από αγάπη γιατί σας αγαπώ», θυμάται να λέει τότε. Στη συνέχεια αποκάλυψε για ποιες διασημότητες μαγείρεψε στο πάρτι, μεταξύ των οποίων και η συμπρωταγωνίστρια της Άνιστον στα Φιλαράκια, Κόρτνεϊ Κοξ. «Είναι και οι δύο όμορφοι άνθρωποι», είπε ο Όλιβερ για την Άνιστον και τον Πιτ. «Έχω καιρό να δω τον Μπραντ, αλλά είδα την Τζεν πριν από λίγο καιρό, πριν από δύο εβδομάδες, και είναι όλα όσα θα ήθελες να είναι και ακόμα περισσότερα».

Η 55χρονη σήμερα Άνιστον και ο 60χρονος Πιτ, γνωρίστηκαν από τους μάνατζέρ τους και έβγαιναν κρυφά πριν παντρευτούν το 2000. Τα τελευταία χρόνια, το πρώην ζευγάρι φάνηκε να αναζωπυρώνει τη φιλία του, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές του με δύο επανασυνδέσεις το 2020: μια θερμή αγκαλιά στα παρασκήνια των βραβείων SAG και μια εικονική ανάγνωση για το Fast Times at Ridgemont High.

For #BradPitt‘s 40th birthday, #JenniferAniston gifted him a surprise personal visit from Chef #JamieOliver! 🤩 Over 20 years later, Jamie dishes on the experience. (🎥: Fitzy and Wippa with Kate Ritchie)

Full story: https://t.co/MhfbpnlXL6 pic.twitter.com/OMcXmDLbuK

— TMZ (@TMZ) August 2, 2024