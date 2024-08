Ρεκόρ – Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ιστορική κατάρριψη από τη Λεντέκι

Ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα του Μάικλ Φελπς ισοφάρισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού η Κέιτι Λεντέκι. Η 27χρονη Αμερικανίδα αναδείχθηκε νικήτρια στα 800μ. ελεύθερο και κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση, κάτι που μόνο ο κορυφαίος κολυμβητής όλων των εποχών έχει πετύχει, όταν κέρδισε τα 200μ. μικτή ατομική από το 2004 έως και το 2016.

Το 2028 στο Λος Αντζελες, παίζοντας δηλαδή… εντός έδρας, θα είναι 31 ετών και θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει στον απίστευτο αριθμό των πέντε χρυσών σε ένα αγώνισμα. Η Λεντέκι, που έφτασε τους 9 Ολυμπιακούς τίτλους και συνολικά τα 14 μετάλλια (ρεκόρ στην ιστορία των Ολυμπιακών για γυναίκα), τερμάτισε σε 8:11.04, αφήνοντας δεύτερη -όπως και το 2021 στο Τόκιο- την Αυστραλή Αριάρν Τίτμους, που πέτυχε ρεκόρ Ωκεανίας με 8:12.29 και κατέκτησε το τέταρτο μετάλλιό της στη φετινή διοργάνωση. Το βάθρο συμπλήρωσε η έτερη Αμερικανίδα, Πέιτζ Μάντεν με 8:13.00.

1. Κέιτι Λεντέκι (ΗΠΑ) 8:11.04

2. Αριάρν Τίτμους (Αυστραλία) 8:12.29 (Ρεκόρ Ωκεανίας)

3. Πέιτζ Μάντεν (ΗΠΑ) 8:13.00

4. Σιμόνα Κουανταρέλα (Ιταλία) 8:14.55

5. Ιζαμπέλ Γκόζε (Γερμανία) 8:17.82

6. Λάνι Πάλιστερ (Αυστραλία) 8:21.09

7. Αναστασία Κιρπιτσνίκοβα (Γαλλία) 8:22.80

8. Ερικα Φεργουέδερ (Νέα Ζηλανδία) 8:23.27

KATIE LEDECKY MAKES MORE HISTORY AT THE #PARISOLYMPICS! 🥇

First woman in history to win four Olympic Golds in the same event in any Sport.

pic.twitter.com/eyIYf1Ysn0

— Raghu (@IndiaTales7) August 4, 2024