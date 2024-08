Ταϊβανέζα ίντερσεξ πυγμάχος: Εύκολη νίκη για την Λιν Γιου-τινγκ

Η Ταϊβανέζα πυγμάχος, που είχε αποκλειστεί από Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 λόγω αποτυχίας σε τεστ καταλληλότητας φύλου, αλλά συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, προκρίθηκε στα προημιτελικά της κατηγορίας της. Την Παρασκευή η Λιν Γιου-τινγκ απέκλεισε τη Σιτόρα Τουρντιμπέκοβα από το Ουζμπεκιστάν κυριαρχώντας και στους τρεις γύρους του αγώνα και συνεχίζει προς τα τελικά των 57 κιλών.

Η Daily Mail αναφέρει ότι μετά τον αγώνα η Τουρντιμπέκοβα αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια. Αυτή και η Λιν μετά τον αγώνα δεν συνεχάρησαν η μία την άλλη, ενώ η Ουζμπέκα έφυγε αμέσως χωρίς να απαντήσει στα ερωτήματα των δημοσιογράφων.

BREAKING. Taiwan’s Lin Yu-Ting bests Uzbekistan’s Sitora Turdibekova in all three rounds of the Women’s Featherweight Boxing preliminary.

The Intl Boxing Assoc does not let Lin Yu-Ting compete against women. The IOC does.

Another woman walks away in near tears. 1/ pic.twitter.com/VbN2pKuPuH

— Jennifer 🟥🔴🧙‍♀️🦉🐈‍⬛ 🦖 (@babybeginner) August 2, 2024