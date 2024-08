Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ πρόκειται να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός όλων των εποχών, καθώς ο τελευταίος του ρόλος θα του αποφέρει περισσότερα από 79 εκατομμύρια δολάρια. Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε ότι ο 59χρονος σταρ επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel, αλλά όχι ως ο πολυαγαπημένος του χαρακτήρας Iron Man, αλλά ως ο κακός των Fantastic Four, ο Doctor Doom, σε δύο νέες ταινίες «Avengers».

Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα λάβει μισθό άνω των 79 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ θα έχει, επίσης, μερίδιο από τα έσοδα του box office. Άλλα προνόμια στο συμβόλαιο του Ντάουνι περιλαμβάνουν ταξίδια με ιδιωτικό τζετ, ειδική ασφάλεια και έναν ολόκληρο «καταυλισμό με τροχόσπιτα». Αυτό θα δει τον ηθοποιό να ξεπερνά τους μισθούς του Μπρους Γουίλις στο «Sixth Sense», του Τομ Κρουζ στο «Top Gun: Maverick» και του Γουίλ Σμιθ στο «Men in Black 3», και θα τον αναδείξει ως τον πιο ακριβοπληρωμένο κινηματογραφικό σταρ όλων των εποχών.

Robert Downey Jr set to become the highest paid movie actor of all time, with his latest role earning him ‘significantly more’ than £62million https://t.co/Q0LKBIYNQ0

