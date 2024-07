 Σοβαρό ατύχημα για τον γιο των Μπραντ Πιτ – Αντζελίνα Τζολί

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, ο γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Παξ Τζολί-Πιτ, έχει τραυματιστεί στο κεφάλι από ένα ατύχημα, το οποίο έως τώρα, χαρακτηρίζεται «πολύ σοβαρό». Πηγές των αστυνομικών αρχών δήλωσαν στο TMZ ότι ο 20χρονος οδηγούσε το ηλεκτρικό του ποδήλατο στο Λος Άντζελες, όταν χτύπησε στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου. Οι τραυματιοφορείς μετέφεραν τον Παξ στο νοσοκομείο, αφού παραπονέθηκε για πόνο στο κεφάλι. Δεν φορούσε κράνος τη στιγμή της σύγκρουσης.

Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι ο Παξ Τζολί-Πιτ πλησίαζε σε μια διασταύρωση στη λεωφόρο Los Feliz Boulevard γύρω στις 5 το απόγευμα, όταν έπεσε στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να έκανε το καθήκον του βγαίνοντας έξω και ελέγχοντας τον τραυματισμένο Παξ, προτού φτάσουν η αστυνομία και οι νοσοκόμοι.

