Ερντογάν – Ισραήλ: Ο Κατζ θυμίζει στον Τούρκο πρόεδρο τον… Σαντάμ Χουσέιν

Μέσω μία ανάρτησης στο Χ απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, σε όσα δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία του Τούρκου προέδρου, μαζί με μία του πρώην προέδρου του Ιράκ, Σαντάμ Χουσείν, υποστηρίζοντας ότι βαδίζει στα βήματα του. «Ο Ερντογάν ακολουθεί τα βήματα του Σαντάμ Χουσεΐν και απειλεί να επιτεθεί στο Ισραήλ. Απλά αφήστε τον να θυμηθεί τι συνέβη εκεί και πώς τελείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Του τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν άφησε αναπάντητη την τοποθέτηση του Κατζ και σύμφωνα με τον Anadolu, ανέφερε πως: «Όπως ήρθε το τέλος του γενοκτονικού Χίτλερ, έτσι θα τελειώσει και του γενοκτονικού Νετανιάχου».

Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε απειλήσει ευθέως το Ισραήλ, σε συνεδρίαση του κόμματός του. Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο haberler.com, αναφέρθηκε στην πρόοδο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία και είπε: «Πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί ώστε το Ισραήλ να μην μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα στην Παλαιστίνη. Όπως ακριβώς μπήκαμε στο Καραμπάχ και στη Λιβύη, το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτούς. Δεν υπάρχει τίποτα που να μας εμποδίζει να το κάνουμε. Απλά πρέπει να είμαστε αρκετά δυνατοί για να κάνουμε αυτά τα βήματα».

Ο Ερντογάν είπε επίσης: «Ένας από αυτούς, συγγνώμη για τη γλώσσα μου, ένας από αυτούς τους αγενείς ανθρώπους είπε στο κοινοβούλιο μας: “Θα πρέπει να επιτραπεί στον Μαχμούντ Αμπάς να μιλήσει”. Ποιος είναι αυτός; Υπάρχει ένα άτομο από το YRP, νομίζω ότι έχει πρόβλημα στο κεφάλι του. Ποιος σας λέει ότι δεν καλέσαμε τον Αμπάς; Εμείς προσκαλέσαμε, αλλά δυστυχώς ο Αμπάς δεν μπόρεσε να μας απαντήσει θετικά. Θα λειτουργήσουμε τη μελλοντική διαδικασία αναλόγως. Σε ποιον δεν ανοίξαμε αυτό το Κοινοβούλιο… Θα ανοίξουμε αυτό το Κοινοβούλιο σε όλους όσοι βρίσκονται στο δρόμο της δικαιοσύνης».

