Ερντογάν για Ισραήλ: «Θα μπούμε όπως κάναμε στο Καραμπάχ και τη Λιβύη»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απείλησε ευθέως το Ισραήλ, σε συνεδρίαση του κόμματός του. Ο Ερντογάν, σύμφωνα με το τουρκικό μέσο haberler.com, αναφέρθηκε στην πρόοδο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία και είπε: «Πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί ώστε το Ισραήλ να μην μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα στην Παλαιστίνη. Όπως ακριβώς μπήκαμε στο Καραμπάχ και στη Λιβύη, το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτούς. Δεν υπάρχει τίποτα που να μας εμποδίζει να το κάνουμε. Απλά πρέπει να είμαστε αρκετά δυνατοί για να κάνουμε αυτά τα βήματα».

BREAKING: 🇹🇷🇮🇱 We can enter Israel just as we entered Karabakh and Libya.

– Turkish President Erdogan pic.twitter.com/aOEUGXwet4

