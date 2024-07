Τζέι Ντι Βανς σε Τζένιφερ Άνιστον: Αηδιαστικό αυτό που είπες για την κόρη μου

Ο Τζέι Ντι Βανς απάντησε στην Τζένιφερ Άνιστον για την ανάρτησή της, στην οποία εκφράζει τη δυσαρέσκειά της με την επιλογή του, ως αντιπροέδρου των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ, στην περίπτωση της εκλογής του. Η ηθοποιός πρόσφατα επικαλέστηκε παλιότερες δηλώσεις του 39χρονου γερουσιαστή για τις γυναίκες που δεν είναι μητέρες. Ο Ντι Βανς είχε πει: «Άτεκνες κυρίες με γάτες που είναι δυστυχισμένες στη ζωή τους και… θέλουν να κάνουν και την υπόλοιπη χώρα δυστυχισμένη».

Στο σχόλιό της, η Άνιστον τόνισε ότι δεν μπορεί να φανταστεί έναν άνθρωπο με την παραπάνω δήλωση, στη θέση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, κάνοντας και μια αναφορά στην κόρη του. «Κύριε Βανς, προσεύχομαι η κόρη σας να είναι αρκετά τυχερή ώστε να αποκτήσει τα δικά της παιδιά μια μέρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να στραφεί στην εξωσωματική γονιμοποίηση ως δεύτερη επιλογή. Γιατί προσπαθείτε να της το στερήσετε κι αυτό» του είπε.

