Σελίν Ντιόν Παρίσι: «Τιμή μου που εμφανίστηκα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων»

Παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε η επιστροφή της Σελίν Ντιόν μετά τη διάγνωση της με «σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου» και η καθηλωτική ερμηνεία της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Η κορυφαία τραγουδίστρια μετά τη μετά τη διάγνωση της με «σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου», μια σπάνια νευρολογική πάθηση, το 2022, απείχε από το τραγούδι, ωστόσο οι φήμες το τελευταίο διάστημα που την ήθελαν να εμφανίζεται στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων «φούντωναν». Τελικά έτσι και έγινε, καθώς η Σελίν Ντιόν χάρισε μία μοναδική ερμηνεία στους χιλιάδες θεατές του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος, τραγουδώντας το «L’Hymne à l’amour», της Εντίθ Πιάφ.

I’m honored to have performed tonight, for the Paris 2024 Opening Ceremony, and so full of joy to be back in one of my very favorite cities! Most of all, I’m so happy to be celebrating these amazing athletes, with all their stories of sacrifice and determination, pain and… pic.twitter.com/Ak6iKfhgzX

— Celine Dion (@celinedion) July 27, 2024