Τελετή Έναρξης Ολυμπιακοί Αγώνες: Η φλόγα στο αερόστατο, η πλωτή παρέλαση και η Σελίν Ντιόν μάγεψαν στο Παρίσι

Το κορυφαίο αθλητικό ραντεβού των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων είναι γεγονός, καθώς λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (26/7) ολοκληρώθηκε στο Παρίσι η λαμπερή Τελετή Έναρξης που για πρώτη φορά στην Ιστορία έγινε εκτός σταδίου και πιο συγκεκριμένα στον ποταμό Σηκουάνα. Εκατό χρόνια μετά, η καρδιά των Ολυμπισμού χτύπησε ξανά στη γαλλική πρωτεύουσα.

Και μπορεί το Ολυμπιακό πνεύμα και ιδεώδες που εκφράζουν οι Αγώνες, έχοντας ρίζες στην αρχαιότητα, να μην είχαν ιδιαίτερο ρόλο στο φαντασμαγορικό σόου των Γάλλων, ωστόσο, όλοι ελπίζουν ότι οι αξίες του Ολυμπισμού, το «Ευ Αγωνίζεσθαι» και η «Ευγενής Άμιλλα», θα επικρατήσουν αρχής γενομένης από αύριο στην πρεμιέρα των αγωνισμάτων.

Οι Γάλλοι που από τις Ευρωεκλογές και μετά «δοκιμάζονται» σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, εντυπωσίασαν στο 4ωρο θέαμα που παρουσίασαν στους περίπου 300.000 θεατές που παρακολούθησαν από κοντά την Τελετή Έναρξης, αλλά και στα εκατομμύρια τηλεθεατών που την είδαν από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Την τελετή έκλεισαν με τις ομιλίες τους ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Παρίσι 2024, Τόνι Εσταγκέ, ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν που κήρυξε την έναρξη των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο τελευταίος μυστηριώδης λαμπαδηδρόμος, είχε ξεκινήσει την πορεία του από τις στέγες του μουσείου του Λούβρου, σε μια υπόκλιση στη Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου κάνοντας μια «βόλτα» μέσα στο μουσείο με τους πίνακες να «ζωντανεύουν» και να τον συνοδεύουν.

Αρχικά, ο Ζινεντίν Ζιντάν παρέδωσε τη φλόγα στον… Ισπανό Ραφαέλ Ναδάλ (σ.σ. ο πιο Γάλλος από τους μη Γάλλους, λόγω των αμέτρητων Roland Garros που έχει κατακτήσει στην καριέρα του στο τένις) που μαζί με Γάλλους συναθλητές του κατευθύνθηκαν προς το βωμό για να ανάψουν τη φωτιά που θα καίει καθ’ όλη τη διάρκεια των Αγώνων.

Sorry, THE PARIS 2024 HOT-AIR BALLOON OLYMPIC CAULDRON IS LIT! 🤯 🔥 #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/CIuS4RzfHD

The Paris 2024 Olympic cauldron is lit!

Ο τζουντόκα Τεντί Ρινέρ και η πρώην αθλήτρια στίβου, Μαρί Ζοσέ Περέκ ήταν τελικά οι δύο τελευταίοι λαμπαδηδρόμοι, φτάνοντας στον βωμό που ήταν ένα… αερόστατο, το οποίο θα φωτίζει το Παρίσι μέχρι τις 11 Αυγούστου.

🤩 @celinedion is spectacular and Paris sparkles with the Olympic spirit! ✨

Paris 2024 is here!!! 🎉#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/es3KmnGD2k

