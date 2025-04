Έλον Μασκ για μετανάστες: «Μαζικές σφαγές στην Ευρώπη λόγω της παράνομης μετανάστευσης»

Σε μια τοποθέτηση που προκάλεσε… κρότο, ο Ίλον Μασκ παρενέβη το Σάββατο μέσω βιντεοσύνδεσης στο συνέδριο του ακροδεξιού ιταλικού κόμματος Λέγκα, στη Φλωρεντία, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τη «μαζική μετανάστευση», αλλά και προτείνοντας τη δημιουργία μιας «ζώνης ελεύθερου εμπορίου» μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, με μηδενικούς τελωνειακούς δασμούς.

Ο επικεφαλής των Tesla, SpaceX και της πλατφόρμας X, και πλέον μέλος της αμερικανικής κυβέρνησης υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε στο πλευρό του Ματέο Σαλβίνι, αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης και ηγέτη της Λέγκα, ο οποίος διατηρεί στενές πολιτικές σχέσεις τόσο με τον ίδιο όσο και με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

