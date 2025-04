ΗΠΑ – Χούθι: Σύστημα αεράμυνας THAAD και Patriot στο Ισραήλ

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στη μεταφορά ενός προηγμένου αντιαεροπορικού συστήματος THAAD στο Ισραήλ, συνοδευόμενου από δύο συστοιχίες πυραύλων Patriot, σύμφωνα με πληροφορίες ισραηλινών μέσων που επικαλούνται το Al Hadath. Η ανάπτυξη των αμερικανικών μέσων αεράμυνας στην περιοχή εντάσσεται, όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, την ώρα που η ένταση με το Ιράν επανέρχεται στο προσκήνιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ουάσιγκτον επιδεικνύει στρατιωτική ετοιμότητα, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει απευθύνει άμεσες προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη, ότι θα εξεταστεί στρατιωτική επέμβαση σε περίπτωση που συνεχίσει να αρνείται την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η ενίσχυση του Ισραήλ από τις ΗΠΑ πραγματοποιείται λίγα μόλις 24ωρα πριν τη συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, προγραμματισμένη για τη Δευτέρα. Κατά τις συνομιλίες των δύο ηγετών, αναμένεται να τεθούν ζητήματα γεωπολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα, όπως οι δασμοί, το ζήτημα των ομήρων, η κατάσταση στη Γάζα και φυσικά η απειλή του Ιράν.

Παράλληλα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Υεμένη συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο θέσεις των ανταρτών Χούθι. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε νέες αεροπορικές επιδρομές. Η συγκυρία αυτών των κινήσεων υπογραμμίζει τη γεωστρατηγική ρευστότητα στην περιοχή, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο την αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν, με φόντο τόσο το πυρηνικό ζήτημα, όσο και την ασφάλεια του Ισραήλ και του Κόλπου.

Our dedicated service members of the Harry S. Truman carrier strike group are on station, launching continuous operations 24/7 against Iran-backed Houthis…#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/37K8ktC1QB

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 5, 2025