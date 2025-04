ΗΠΑ διαδηλώσεις: Στους δρόμους εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί

Ενώ οι δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατρακυλούν και η ανασφάλεια κυριαρχεί, οι Αμερικανοί πολίτες δίνουν τη δική τους απάντηση: βγαίνουν μαζικά στους δρόμους. Σε μια πρωτοφανή κινητοποίηση που εξαπλώθηκε σχεδόν σε κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών, πολίτες από όλες τις πολιτείες υψώνουν τη φωνή τους ενάντια στην πολιτική ηγεσία και τους συμβολισμούς της.

THIS IS WHAT DEMOCRACY LOOKS LIKE #HandsOff #HandsOff2025 pic.twitter.com/5qbr1HRtnv

Τέσσερις μήνες μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στον προεδρικό θώκο, το κύμα διαμαρτυρίας αγγίζει πλέον ολόκληρο το φάσμα της κοινωνίας. Οικονομικές επιλογές, ρατσιστικές συμπεριφορές, καταπατήσεις δικαιωμάτων, ακόμα και οι διεθνείς του σχέσεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της οργής των πολιτών. Το σύνθημα «Κάτω τα χέρια!» κυριάρχησε σε περισσότερες από 1.200 πορείες και συγκεντρώσεις. Στην Ουάσιγκτον, η πλατεία μπροστά από το Μνημείο του Ουάσιγκτον μετατράπηκε σε σκηνικό αντίστασης. Ανάμεσα στα συνθήματα ξεχώριζε ένα πανό που έγραφε: «Κάντε τη δημοκρατία μεγάλη ξανά» – μια ευθεία ειρωνική αναφορά στο προεκλογικό μότο του Τραμπ.

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump “Hands Off!” rally. It’s one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB

— ABC News Live (@ABCNewsLive) April 5, 2025