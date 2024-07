Μπράντλεϊ Κούπερ – Τζίτζι Χαντίντ: Στα σχέδιά τους ο γάμος

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ απολαμβάνουν τη σχέση τους από τότε που πρωτοσυναντήθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους, και φαίνεται ότι ο ηθοποιός θέλει να εδραιώσει το κοινό τους μέλλον. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει μόλις εννέα μήνες, ο 49χρονος ηθοποιός είναι έτοιμος να πάει το ειδύλλιό τους στο επόμενο στάδιο, με ορισμένες πηγές να υποστηρίζουν ότι είναι αποφασισμένος να παντρευτεί το σούπερ μοντέλο, που είναι 20 χρόνια νεότερή του. Το ζευγάρι, που έχουν και οι δύο μία κόρη από προηγούμενες σχέσεις τους, φέρεται επίσης να έχει συζητήσει για την απόκτηση νέων παιδιών. «Ο Μπράντλεϊ έχει ήδη αποφασίσει ότι θα ζητήσει από την Τζίτζι να τον παντρευτεί», δήλωσε αποκλειστικά μια πηγή στην DailyMail.com. «Αυτό δεν αποτελεί καν ζήτημα. Συζήτησαν για την οικογένεια και τον γάμο από νωρίς στη σχέση τους. Είναι αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον και είναι στα σχέδιά τους εδώ και καιρό και τώρα είναι απλά θέμα του πότε».

Η πηγή συνέχισε: «Ο Μπράντλεϊ έχει μόνο μερικά έργα που βρίσκονται σε παραγωγή, αλλά δεν έχει προγραμματίσει τίποτα μετά από αυτά. Θέλει να πάρει λίγο χρόνο μακριά από τη δουλειά για να επικεντρωθεί σε αυτό και να δώσει στην Τζίτζι την προσοχή και την αγάπη που της αξίζει». Ο ηθοποιός δεν θα έχει καμία αντίδραση από τους πιο κοντινούς ανθρώπους της Τζίτζι, καθώς έχει ήδη «την ευλογία της οικογένειας, των φίλων της, ακόμη και της κόρης της». Η Τζίτζι έχει μια 3 χρονών κόρη, την Κάι, με τον πρώην φίλο της Ζέιν Μάλικ , ενώ ο Μπράντλεϊ είναι μπαμπάς της 7χρονης Λέα, με την πρώην του Ιρίνα Σάικ. Αποκαλύπτοντας πώς η Τζίτζι και ο Ζέιν διαχειρίζονται τη συνεπιμέλεια, η πηγή σημείωσε: «Ο Μπράντλεϊ έχει γνωρίσει τον Ζέιν. Όλοι έχουν προχωρήσει και είναι αφοσιωμένοι γονείς, οπότε δεν υπάρχει ποτέ κανένα απολύτως θέμα. Έχουν έρθει σε επαφή πολλές φορές όταν ασχολούνται με τα παιδιά τους. Επιπλέον, η κόρη της Τζίτζι και του Ζέιν τα πηγαίνει τόσο καλά με την κόρη του Μπράντλεϊ και της Ιρίνα. Σχεδόν συμπεριφέρεται σαν μεγάλη αδελφή της. Έχουν κάθε πρόθεση να γίνουν μια μεικτή λειτουργική οικογένεια».

Μια άλλη πηγή επιβεβαίωσε ότι τα αισθήματα του σταρ για το μοντέλο ενισχύθηκαν από την υποστήριξή της κατά τη διάρκεια της απογοητευτικής περιόδου απονομής βραβείων για το «Maestro». Παρά τις πολλές υποψηφιότητες, ο ηθοποιός δεν κατάφερε να κερδίσει κανένα από τα μεγάλα βραβεία και η Τζίτζι ήταν εκεί για να τον παρηγορήσει.

Μάλικ και Χαντίντ το 2016 «Τα χρόνια που δούλευε στο Maestro, το να μην κερδίσει αυτό που πίστευε ότι έπρεπε να κερδίσει η ταινία ήταν απογοητευτικό, αλλά ήταν η Τζίτζι που τον βοήθησε να το ξεπεράσει», είπε η πηγή. «Είναι ο ένας άνθρωπος του άλλου και είναι εκεί ο ένας για τον άλλον με τέτοιον τρόπο που το να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μαζί φαίνεται να είναι η επόμενη φάση και για τους δύο».

Υπονοώντας έναν επικείμενο αρραβώνα, η πηγή σχολίασε: «Το να αρραβωνιαστούν και να παντρευτούν μέσα στον επόμενο χρόνο είναι κάτι που δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν. Είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα». Το ζευγάρι δεν έχει ακόμη μιλήσει δημόσια για τη σχέση του και έχει διατηρήσει σχετικά χαμηλό προφίλ από τότε που ξεκίνησαν να βγαίνουν στα τέλη του περασμένου έτους.

