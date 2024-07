Παναθηναϊκός: Οι αντίπαλοι για το Europa και το Conference

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τα πιθανά ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλός του στον 3ο προκριματικό του Europa League, εφσόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπότεφ. Θυμίζουμε ότι η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για τις 14:00.

Άγιαξ (Ολλανδία) – Βοϊβοντίνα (Σερβία)

Μόλντε (Νορβηγία) – Σίλκεμποργκ (Δανία)

Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) – Παρτίζαν (Σερβία)

Βίσλα Κρκοβίας (Πολωνία) – Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Ρουζόμπεροκ (Σλοβακία) – Τράμπζονσπορ (Τουρκία)

Κιλμάρνοκ (Σκωτία) – Σερκλ Μπριζ (Βέλγιο)

Λουγκάνο (Ελβετία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) – Μπότεφ (Βουλγαρία)

Our opponent for the upcoming UELQ clash !#Panathinaikos #paofc #UEL pic.twitter.com/gF8OmbCQH2

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 18, 2024