The Kardashians: Η αναπάντεχη αποκάλυψη της Κλόε Καρντάσιαν στη σειρά

Η Κλόε Καρντάσιαν εξήγησε τους λόγους που δεν θέλει να κάνει ξανά ψυχοθεραπεία. Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians», η 40χρονη εξήγησε πως μέχρι στιγμής έχει κάνει πολλές προσπάθειες να κάνει ψυχοθεραπεία, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Όπως ακούγεται να λέει στην καλή της φίλη, Μαλίκα Χακ: «Έχω κάνει ψυχοθεραπεία. Μου αρέσει μάλιστα. Έχω κάνει με τρεις ή τέσσερις διαφορετικούς θεραπευτές».

Ωστόσο, ανέφερε πως κανείς τους δεν της έδωσε την κατάλληλη συμβουλή, με αποτέλεσμα να νομίζει πως χάνει τον χρόνο της. «Δεν έχω συνδεθεί ποτέ με κανέναν. Και σκέφτομαι “μόλις σου είπα ολόκληρη την ιστορία της ζωής μου και κάθε σκοτεινό μου μυστικό και εσύ είσαι σαν να μην έγινε τίποτα”. Είναι σαν να μου λένε απλά “οκ”. Δεν πήρα ποτέ καμία καθοδήγηση», εξηγεί.

