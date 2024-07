Μοχάμεντ Αλί σειρά: Η ζωή του θρυλικού πυγμάχου κυκλοφορεί στη μικρή οθόνη

Το Prime Video φέρνει μια νέα μίνι σειρά εμπνευσμένη από τη ζωή του θρυλικού πυγμάχου Μοχάμεντ Άλι με τίτλο «The Greatest», όπως ήταν και το παρατσούκλι του. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη σειρά για τη ζωή του θρυλικού πυγμάχου, τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Jaalen Best, με εκτελεστικούς παραγωγούς, τους Michael B.Jordan, Ben Watkins και Josh Wakely, ο οποίος εξασφάλισε τα δικαιώματα της ιστορίας του Άλι και έφερε το πρότζεκτ στην Amazon.

«Είμαι ενθουσιασμένη που κάνω την παραγωγή του Greatest μαζί με τον Ben Watkins, ο οποίος κατέγραψε την ουσία της ιστορίας του Μοχάμεντ» δήλωσε η Λόνι Άλι, σύζυγος του θρύλου της πυγμαχίας και εκτελεστική παραγωγός της σειράς.

Prime Video has ordered The Greatest, a new series about the life and times of boxing legend and icon Muhammad Ali. Jaalen Best will star in the series from executive producers Ben Watkins and Michael B. Jordan. #TheGreatest #MuhammadAli #PrimeVideo https://t.co/EYtnU8gLiF

