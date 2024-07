Γάμος πλουσιότερου Ινδού: Το «αστρονομικό» ποσό που πήρε ο Τζάστιν Μπίμπερ για να τραγουδήσει στο πάρτι

Ο Τζάστιν Μπίμπερ ανέβηκε και πάλι στη σκηνή για χάρη του πλουσιότερου άνδρα στην Ινδία, λίγο πριν τον πολυαναμενόμενο, λαμπερό γάμο του που θα γράψει ιστορία. Ο 30χρονος τραγουδιστής έκανε όλους τους λαμπερούς παρευρισκόμενους στην τελετή sangeet του Anant Ambani και της Radhika Merchant να χορεύουν με την ψυχή τους κατά τη διάρκεια του φαντασμαγορικού του σόου το Σαββατοκύριακο. Μετά τους pre-wedding εορτασμούς, ο Μπίμπερ πλημμύρισε το Instagram του με φωτογραφίες και βίντεο από το προγαμήλιο event του δισεκατομμυριούχου κληρονόμου και της μέλλουσας νύφης του. Συγκεκριμένα, μοιράστηκε στιγμιότυπα του εαυτού του να τραγουδά μερικές από τις τοπ επιτυχίες του στο σουαρέ που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Nita Mukesh Ambani (NMACC) στη Βομβάη. Ο Αμερικανός σταρ πέταξε στην Ινδία για την εμφάνισή του στον πλούσιο, πολύμηνο και πολυηπειρωτικό γάμο του Ambani και της Merchant. Ο γάμος πρόκειται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 12-14 Ιουλίου στη Βομβάη.

Ο 29χρονος γαμπρός είναι ο νεότερος γιος του πλουσιότερου άνδρα στην Ασία, του προέδρου της Reliance Industries, Mukesh Ambani, και για την ιδιωτική συναυλία, ο Μπίμπερ φέρεται να πληρώθηκε 10 εκατ. δολάρια για μία ημέρα. Μετά το σόου, ο Μπίμπερ πόζαρε με το ζευγάρι καθώς και τον αδερφό του γαμπρού Akash και τη σύζυγό του Shloka Mehta Ambani. Εθεάθη ακόμη με την αδερφή της Shloka, Diya Mehta, καθώς και με την αδελφή των Ambani και δίδυμη του Akash, Isha και τον σύζυγό της Anand Piramal. Ο Μπίμπερ, ντυμένος εκκεντρικά με φουσκωτό μπουφάν, φόρμα, καπέλο και γυαλιά ηλίου ερμήνευσε τα τραγούδια του Baby, Peaches, Never Let You Go, Boyfriend, All That Matters, No Brainer κ.α. Ο Μπίμερ φέρεται να ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος ερμηνευτής στους γαμήλιους εορτασμούς του Ambani σε μια λίστα που περιελάμβανε την Ριάνα, την Κέιτι Πέρι και την Beyoncé, που εμφανίστηκαν στον γάμο της κόρης του πατριάρχη Ambani, Isha, το 2018.