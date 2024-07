Κέβιν Μπέικον: Θυμήθηκε τη φορά που μεταμφιέστηκε για να μην είναι αναγνωρίσιμος

Ο Κέβιν Μπέικον επέλεξε να μεταμφιεστεί κάποια στιγμή, όταν πήγε σε ένα εμπορικό κέντρο στο Λος Άντζελες, όπου διαπίστωσε ότι το να είσαι κανονικός άνθρωπος δεν είναι και τόσο ωραίο. Ο διάσημος ηθοποιός εξήγησε σε μια νέα συνέντευξη στο Vanity Fair ότι συχνά φαντασιωνόταν να περνάει τη μέρα του ως ένας φυσιολογικός άνθρωπος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως, συνειδητοποίησε ότι δεν είναι τόσο ευχάριστο όσο περίμενε. «Δεν παραπονιέμαι, αλλά έχω ένα πρόσωπο που είναι αρκετά αναγνωρίσιμο», δήλωσε ο Μπέικον στο περιοδικό. «Το να βάλω το καπέλο και τα γυαλιά μου θα δουλέψει μόνο μέχρι έναν βαθμό». Έτσι, ο ηθοποιός αποφάσισε να το πάει σε άλλο επίπεδο και επισκέφθηκε «έναν make-up artist, συζήτησαν και του ζήτησε να του φτιάξει μια μεταμφίεση». Ο σταρ του κινηματογράφου έβαλε μια προσθετική μύτη, γυαλιά και ψεύτικα δόντια, τα οποία τον έκαναν αγνώριστο. Μάλιστα, ήταν τόσο αγνώστος που δεν μπόρεσε να κόψει την ουρά για να πάρει έναν καφέ.

«Κανείς δεν με αναγνώρισε», είπε, προσθέτοντας ότι ενώ το απόλαυσε για μια στιγμή, οι άνθρωποι άρχισαν να τον «προσπερνούν» και «δεν ήταν ευγενικοί». Ο ίδιος αστειεύτηκε: «Κανείς δεν μου είπε “σ’ αγαπώ”». Ο Μπέικον έπρεπε να περιμένει να έρθει η σειρά του, όπως είπε. «Έπρεπε να περιμένω στην ουρά για να, δεν ξέρω, να αγοράσω έναν γα**ένο καφέ ή οτιδήποτε άλλο», σημείωσε. «Είπα, “Αυτό είναι χάλια. Θέλω να γυρίσω πίσω στο να είμαι διάσημος”». Ο Μπέικον υπήρξε διάσημος για περισσότερο από τη μισή του ζωή – πρωταγωνίστησε στην τεράστια επιτυχία του 1984 «Footloose» όταν ήταν μόλις 26 ετών. Από τότε, έχει εμφανιστεί σε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Έχει βραβευτεί με Χρυσή Σφαίρα και SAG και έχει υπάρξει υποψήφιος για Emmy.

