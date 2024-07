Κρις Τζένερ καρκίνος: Η τηλεπερσόνα αποκάλυψε πως θα αφαιρέσει τις ωοθήκες της

Η Αμερικανίδα σταρ των ριάλιτι, Κρις Τζένερ, μίλησε για τον όγκο με τον οποίο διαγνώστηκε και το γεγονός ότι σκοπεύει να αφαιρέσει τις ωοθήκες της. Σε σκηνές κατά τη διάρκεια του ριάλιτι «The Kardashians», η Τζένερ αποκάλυψε ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε επέμβαση, αφότου οι γιατροί διαπίστωσαν μια κύστη και έναν όγκο. Ενώ βρισκόταν σε διακοπές στο Άσπεν του Κολοράντο με τον σύντροφό της Κόρεϊ Γκαμπλ, η Τζένερ ανακοίνωσε τα δυσάρεστα νέα στις κόρες της, Κένταλ, Κιμ και Κλόι Καρντάσιαν. «Ήθελα να σας πω κάτι, γιατί δεν σας το είχα πει ακόμα, αλλά πήγα στον γιατρό και έκανα το σπινθηρογράφημά μου», ανέφερε και πρόσθεσε: «Και αυτό με κάνει πολύ συναισθηματική, αλλά… βρήκαν μια κύστη και κάτι σαν μικρό όγκο στην ωοθήκη μου. Έτσι πήγα στο γιατρό και μου είπε ότι πρέπει να αφαιρέσω τις ωοθήκες μου. Και είμαι πολύ συναισθηματικά φορτισμένη γι’ αυτό, γιατί τις χρειάστηκε με εσάς». Επίσης, σημείωσε: «Είναι επίσης ένα θέμα που έχει να κάνει με το να μεγαλώνεις. Είναι ένα σημάδι του “τέλειωσες με αυτό το κομμάτι της ζωής σου”. Είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που απλά έκλεισε».

Η Τζένερ έχει έξι παιδιά. Την Κιμ, την Κλόι, την Κόρτνεϊ και τον Ρομπ Καρντάσιαν, από τον γάμο της με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν. Έχει επίσης την Κένταλ και την Κάιλι Τζένερ, από τον γάμο της με την Κέιτλιν Τζένερ. Η τηλεπερσόνα πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο επίτευγμά της είναι η οικογένειά της. «Οι άνθρωποι συχνά με ρωτούν ποια είναι η καλύτερη δουλειά που έχεις κάνει ποτέ και πάντα λέω το να είμαι μαμά», απάντησε. «Η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου ήταν ότι μπόρεσα να γεννήσω έξι πανέμορφα παιδιά», τόνισε. Μιλώντας στην κάμερα, η Κιμ Καρντάσιαν κατανόησε τον λόγο για τον οποίο η μητέρα της ήταν στενοχωρημένη. «Το να κάνεις μια εγχείρηση και να αφαιρείς τις ωοθήκες σου είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση», είπε και συμπλήρωσε: «Έχω στενοχωρηθεί πραγματικά γι’ αυτήν. Δεν μπορώ καν να φανταστώ να βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση και πώς θα ένιωθες πραγματικά φοβισμένη να περνάς κάτι τέτοιο».

Kris Jenner shares plans for removal of her ovaries on doctors’ advice https://t.co/NY0tWJViEa

— BBC News (World) (@BBCWorld) July 4, 2024