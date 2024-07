Serial killer Τζέφρι Ντάμερ: Συγγενείς θύματος αντιδρούν σε όσα είπε η Αριάνα Γκράντε

Η Αριάνα Γκράντε βρέθηκε αντιμέτωπη με αντιδράσεις μετά τη δήλωση που έκανε ότι θα ήθελε να είχε γνωρίσει τον Τζέφρι Ντάμερ. Η μητέρα ενός από τα θύματα του Τζέφρι Ντάμερ δήλωσε ότι η τραγουδίστρια πρέπει να είναι «ψυχικά άρρωστη» για να κατονομάσει τον κατά συρροή δολοφόνο ως το ραντεβού των ονείρων της για δείπνο. «Για μένα, φαίνεται ότι είναι ψυχικά άρρωστη. Δεν είναι κομψό ή αστείο να λες ότι θα ήθελες να δειπνήσεις μαζί του. Δεν είναι επίσης κάτι που πρέπει να λες σε νέους ανθρώπους, κάτι που λέει ότι έκανε», δήλωσε την Πέμπτη στο TMZ η Σίρλεϊ Χιους, η μητέρα του Άντονι «Τόνι» Χιους. Ο Τόνι ήταν ένα από τα 17 θύματα του Ντάμερ αφού τον συνάντησε σε ένα γκέι μπαρ το 1991. Ήταν 31 ετών όταν τον νάρκωσε και τον σκότωσε ο Ντάμερ. Η αδελφή της Σίρλεϊ και του Τόνι, Μπάρμπαρα, συμφώνησε με τη μητέρα της, λέγοντας στο TMZ ότι η Γκράντε θα πρέπει να προσέχει περισσότερο τα λόγια της και να σκέφτεται τους συγγενείς των θυμάτων.

Jeffrey Dahmer victim’s family blasts Ariana Grande for naming murderer as her ideal dinner date: She’s ‘sick in the head’ https://t.co/ULDrUTXLpa pic.twitter.com/kGxv3FWrLf

— Page Six (@PageSix) June 29, 2024