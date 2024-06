Φρέντι Μέρκιουρι σύζυγος: Το ποσό που πήρε η Μαίρη Όστιν για την εξαγορά του μουσικού καταλόγου των Queen

Ο μουσικός κατάλογός των Queen εξαγοράζεται έναντι 1,27 δισ. δολαρίων από τη Sony Music και η πιο κερδισμένη από όλους, φαίνεται πως είναι η πρώην σύντροφος και τελικά, κολλητή φίλη του Φρέντι Μέρκιουρι. Η 73χρονη Μαίρη Όστιν που υπήρξε η μεγαλύτερη σχέση του θρυλικού τραγουδιστή, είναι η δικαιούχος της περιουσίας του, από τον θάνατό του το 1991. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Όστιν πρόκειται τώρα να λάβει περίπου 187,5 εκατομμύρια λίρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τη Sony. Προηγουμένως η Όστιν είχε εξασφαλίσει ήδη τη μισή από την περιουσία του Μέρκιουρι όπως και 25% επιπλέον, όταν πέθαναν οι γονείς του.

Γεννημένη το 1951 στο Φούλαμ του Λονδίνου, η Όστιν γνώρισε τον Μέρκιουρι στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και γρήγορα ανέπτυξαν δεσμό. Αν και η ρομαντική τους σχέση έληξε όταν ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι είναι αμφιφυλόφιλος, παρέμειναν εξαιρετικά δεμένοι μέχρι το θάνατό του το 1991. Η Μαίρη Όστιν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσωπική ζωή του Μέρκιουρι, ο οποίος συχνά την αποκαλούσε σύζυγό του.

