Ντόρτμουντ: Συμφώνησαν με τον Γκιράσι

Παίκτης της Ντόρμουντ θα πρέπει να θεωρείται ο Σερού Γκιράσι ύστερα από τη συμφωνία των δύο πλευρών. Πλέον απομένει μόνο η καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσης του παίκτη ύψους 17,5 εκατομμυρίων στην Στουτγάρδη προκειμένου να ξεκινήσουν οι τυπικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Πρόκειται για μία συμφωνία, η οποία δουλευόταν για αρκετό καιρό από τη μεριά της Ντόρτμουντ και αποδείχθηκε πως άξιζε η αναμονή, με την ομάδα να αποκτά έναν αποτελεσματικό επιθετικό με εξαιρετική έφεση στο σκοράρισμα.

Όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η πλευρά του παίκτη έδωσε εν τέλει το πράσινο φως και με αυτό τον τρόπο επισπεύθηκαν οι διαδικασίες για να υπογράψει σύντομα ο παίκτης στον γερμανικό σύλλογο.

Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά το πρωτάθλημα της Bundesliga, αφού αγωνίστηκε με τη Στουτγάρδη 30 φορές σκοράροντας ισάριθμα τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις και η δεινή εκτελεστική του ικανότητα του ήταν αρκετή ούτως ώστε να πείσει τη Ντόρτμουντ να επενδύσει στο πρόσωπό του για τη γραμμή κρούσης.

🚨🟡⚫️ EXCLUSIVE: Serhou Guirassy to Borussia Dortmund, here we go!

BVB have received the green light from player side after working on this deal for months.

Guirassy has accepted and formal steps will follow.

BVB will pay the release clause around €17.5m to Stuttgart. pic.twitter.com/QGtXAU8LRH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024