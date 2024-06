Μπεν Άφλεκ παπαράτσι: Έξαλλος ο ηθοποιός, βγήκε στο δρόμο και φώναζε

Μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του διανύει ο Μπεν Άφλεκ, με τις φήμες να τον θέλουν να βρίσκεται στα πρόθυρα διαζυγίου με τη σύζυγό του, Τζένιφερ Λόπεζ. Η κακή ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ηθοποιός τον έκανε να χάσει την ψυχραιμία του την Κυριακή, ξεσπώντας σε παπαράτσι που ήταν στημένοι έξω από την έπαυλη που μοιράζεται με τη σύζυγό του, Τζένιφερ Λόπεζ. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται σε βίντεο που παρουσίασε το TMZ, ο Μπεν Άφλεκ κατέβηκε τον λόφο από την 60 εκατομμυρίων έπαυλή τους και βγήκε στον κεντρικό δρόμο, όπου τον περίμεναν οι φωτογράφοι. Εκείνοι, θέλοντας να απαθανατίσουν τον ηθοποιό, άρχισαν να τραβούν φωτογραφίες με φλας, με τον διάσημο πρωταγωνιστή να πατάει φρένο, να βάζει όπισθεν και να βγαίνει από το αυτοκίνητο για να τους αντιμετωπίσει.

«Άκου, φίλε, θα μου προκαλέσεις ατύχημα» λέει ο Άφλεκ σε έναν από τους παπαράτσι. «Καταλαβαίνω» ακούγεται να απαντά ο φωτογράφος. «Μην αναβοσβήνετε τα φλας σας καθώς κατεβαίνω την είσοδο. Μην το κάνετε αυτό. Είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρετε καν αν είμαι εγώ. Θα μπορούσατε να προκαλέσετε ατύχημα» συνεχίζει ο ηθοποιός. Στη συνέχεια, επιστρέφει στο αυτοκίνητό του, αλλά ένας φωτογράφος τον τραβάει πάλι με φλας, κάνοντας τον ηθοποιό να ξεσπάσει και πάλι. «Σταμάτα, φίλε. Είναι επικίνδυνο αυτό που κάνεις» είπε κουνώντας το κεφάλι του. «Καταλαβαίνεις; Δεν μπορώ να δω. Θα πάθει κάποιος κακό κάνοντας αυτές τις μαλ@@@@@».

