Σύλληψη Τραβις Σκοτ: Aναστάτωση προκάλεσε o τραγουδιστής σε κατάσταση μέθης

Ο Τράβις Σκοτ συνελήφθη στο Μαϊάμι, καθώς φέρεται να προκάλεσε αναστάτωση σε σκάφος που είχε ενοικιάσει με τους φίλους τους. Ο ράπερ σύμφωνα με το 7News Miami, κατηγορείται για καταπάτηση περιουσίας και άτακτη συμπεριφορά, λόγω μέθης. Όπως αναφέρει το αστυνομικό τμήμα του Μαϊάμι Μπιτς, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 20 Ιουνίου, στη μαρίνα του Μαϊάμι Μπιτς. Αστυνομικοί κλήθηκαν στη μαρίνα επειδή επικρατούσε αναστάτωση και ήρθαν σε επαφή με τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Σκοτ ​​φέρεται να βρισκόταν σε ένα ναυλωμένο σκάφος, όταν ο ιδιοκτήτης του ζήτησε αρκετές φορές να φύγει. Η αστυνομία είπε ότι ο Σκοτ ​​«έγινε έξαλλος ουρλιάζοντας βωμολοχίες, έφυγε και επέστρεψε για να προκαλέσει περισσότερη αναστάτωση».

Ο 33χρονος έχει καταθέσει εγγύηση 650 δολαρίων και αναμένεται να αποφυλακιστεί αργότερα μέσα στη μέρα. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της σύλληψής του. Πρόσφατα, ο ράπερ είχε εμπλακεί και σε έναν ακόμα καβγά. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα διεθνή πρακτορεία το απόγευμα της Παρασκευής 24 Μαΐου, δείχνουν τον Τράβις Σκοτ να τσακώνεται με τον Τάιγκα στις Κάννες. Οι δύο τραγουδιστές και πρώην σύντροφοι της Κάιλι Τζένερ ενεπλάκησαν σε έντονο καβγά, με κλωτσιές και γροθιές. Τα πλάνα έρχονται από πάρτι για το φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο βράδυ.

More on Travis Scott’s arrest: @MiamiBeachPD say he was on a charter boat at the Miami Beach Marina. “He was drunk, causing a disturbance and asked to leave multiple times.” Officers say when he refused to leave, he was arrested and taken to Miami-Dade Jail. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/9acC2tam5R

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) June 20, 2024