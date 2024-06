Τζάστιν Τίμπερλεϊκ σύλληψη: Ο ποπ σταρ αρνήθηκε τρεις φορές να κάνει αλκοτέστ

Νέες πληροφορίες έχουν έρθει στη δημοσιότητα σχετικά με τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, αφού βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένος στα Χάμπτονς. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC News, η σύλληψη έγινε το βράδυ της Δευτέρας στο Σαγκ Χάρμπορ της Νέας Υόρκης. Ο ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση, με την επόμενη δίκη να ορίζεται για τις 26 Ιουλίου. Όπως αναφέρει το ΤΜΖ, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ είχε πάει να συναντήσει κάποιους φίλους του σε ένα ξενοδοχείο για φαγητό και αναχώρησε στις 12:30 τα ξημερώματα με το αυτοκίνητό του. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο τραγουδιστής αγνόησε μια πινακίδα STOP. Όταν η αστυνομία τον ακολούθησε και τον σταμάτησε για αλκοτέστ, εκείνος αρνήθηκε και στο σημείο μετέβησαν φίλοι του που παρακάλεσαν τις Αρχές να τον αφήσουν να φύγει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί αρνήθηκαν και του πέρασαν χειροπέδες. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στην Page Six, ο τραγουδιστής φαινόταν «από χιλιόμετρα» ότι ήταν μεθυσμένος, καθώς τα μάτια του γυάλιζαν και η αναπνοή του μύριζε αλκοόλ.

«Βεβαιώθηκα ότι ήταν σε κατάσταση μέθης, τα μάτια του ήταν κόκκινα και γυάλιζαν, ενώ όταν μου μίλησε αναδύθηκε από την αναπνοή του μια μυρωδιά αλκοόλ. Η ομιλία του ήταν αργή, ασταθής και απέτυχε σε όλα τα αλκοτέστ», αναφέρει αστυνομικός. Ο ίδιος ωστόσο, προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ είπε ψέματα πως ήπιε μόνο «ένα ποτήρι Martini και ακολούθησε τους φίλους του στο σπίτι τους». Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν αφορούν δύο παραβάσεις. Αρχικά, ο τραγουδιστής δεν σταμάτησε σε πινακίδα STOP και επιπλέον, βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ, τρεις φορές συνολικά. «Όχι δεν θα κάνω κανένα τεστ», φέρεται να είπε, σύμφωνα με τους αξιωματικούς της αστυνομίας. Ο 43χρονος έχει δύο προγραμματισμένες συναυλίες στο Σικάγο αυτή την εβδομάδα, ακολουθούμενες από εμφανίσεις στο Madison Square Garden στη Νέας Υόρκη τις επόμενες ημέρες.

