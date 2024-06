Euro 2024: Ούγγρος οπαδός κάρφωσε το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση

Στην αναμέτρηση της Ουγγαρίας με την Ελβετία, οι Ούγγροι παρουσιάστηκαν κατώτερη των περιστάσεων στο παιχνίδι με την Ελβετία και ηττήθηκε με σκορ 3-1 στην πρεμιέρα των ομίλων του Euro 2024.

Η απογοήτευση ήταν μεγάλη στις τάξεις των Ούγγρων φιλάθλων, ωστόσο ένας εξ αυτών το τερμάτισε, καθώς κάρφωσε το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση, με το video να γίνεται viral στα social media.

Some fans didn’t take yesterday’s match very lightly it seems 🫣

(via: balazslapu – Tik Tok) pic.twitter.com/2LerGZtbIV

— Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) June 16, 2024