Έμιλι Μπλαντ ταινίες 2024: Η ηθοποιός ετοιμάζεται για νέο πρωταγωνιστικό ρόλο

Mετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ που απέσπασε η Έμιλι Μπλαντ για τον ρόλο της στην ταινία «Oppenheimer» ίσως ήρθε η ώρα να συνεργαστεί με έναν εμβληματικό σκηνοθέτη που όχι μόνο ενέπνευσε τον Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά και μια ολόκληρη γενιά κινηματογραφιστών. Αν και η συμφωνία δεν έχει κλείσει, πηγές αναφέρουν στο Deadline ότι η σταρ βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ διεκδικώντας τον ένα από τους δύο κύριους ρόλους. Η νέα παραγωγή θα υποστηρίζεται από την Universal Pictures και την Amblin Entertainment. Το σενάριο θα είναι βασισμένο σε ιστορία του κορυφαίου σκηνοθέτη που θα γράψει ο παλιός του συνεργάτης David Koepp σε παραγωγή Kristie Macosko Krieger.

Προς το παρόν λεπτομέρειες της πλοκής κρατούνται επτασφράγιστο μυστικό. Η Universal Pictures έχει ορίσει την πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Μαΐου του 2026, σηματοδοτώντας τη πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή κυκλοφορία του τρεις φορές βραβευμένου με Όσκαρ Σπίλμπεργκ μετά από αρκετά χρόνια.

