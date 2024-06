Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: «Δεν μίλησαν καν»

Η κατάσταση στον γάμο της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ δεν παρουσιάζει κάποια βελτίωση, όπως όλα δείχνουν. Εν μέσω των φημών ότι πρόκειται να χωρίσουν, οι δύο σταρ εμφανίστηκαν στην αποφοίτηση του 12χρονου γιου του ηθοποιού, όμως κράτησαν αποστάσεις μεταξύ τους. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Page Six, η 54χρονη Λατίνα τραγουδίστρια και ο ηθοποιός δεν έφτασαν μαζί στην αποφοίτηση του Σάμουελ. Η Λόπεζ έδωσε το παρών με τα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Εμ, που βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν τον θετό τους αδερφό, ενώ ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκε με τη μητέρα του. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το ζευγάρι δεν είχε καμία αλληλεπίδραση, κατά τη διάρκεια της αποφοίτησης. «Δεν μίλησαν καν. Σε αυτό το σημείο, απλώς ο καθένας κάνει το δικό του. Μπήκαν σε αυτή τη σχέση πολύ αισιόδοξοι και πίστευαν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν, αλλά δεν έγινε», αναφέρει πηγή από το περιβάλλον τους στο Entertainment Tonight. Επιπλέον, οι φόβοι για τη νηφαλιότητα και την ψυχική κατάσταση του Μπεν Άφλεκ αυξάνονται, με ορισμένες πηγές να υποστηρίζουν ότι πίνει ήδη ξανά, καθώς το διαζύγιο με την Τζένιφερ Λόπεζ πλησιάζει.

Μιλώντας αποκλειστικά στην DailyMail.com, φίλοι λένε ότι ο ηθοποιός – ο οποίος παλεύει με τον αλκοολισμό και τον εθισμό στον τζόγο εδώ και δεκαετίες – υποφέρει από θλίψη καθώς ο γάμος του καταρρέει. Ισχυρίζονται ότι ο 51χρονος ηθοποιός έχει ήδη ξανακυλήσει στο ποτό. Μια πηγή σημείωσε ότι «Ακούω ότι πίνει. Είναι γεμάτος δαίμονες – ένα πραγματικά προβληματικό άτομο». Ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε πως «Τον έχω δει να φαίνεται περίεργος και είναι πραγματική ανησυχία για όλους όσους νοιάζονται γι’ αυτόν». Η αποκάλυψη έρχεται καθώς πηγές κοντά στην τραγουδίστρια ανέφεραν ότι η μητέρα της, Γουαδελούπη Ροντρίγκεζ, έχει πλέον «στραφεί εναντίον» του Άφλεκ, παρά το γεγονός ότι αρχικά ενθάρρυνε την κόρη της να αναζωπυρώσει το ειδύλλιο με τον ηθοποιό το 2022. Το βράδυ της Κυριακής, το ζευγάρι εθεάθη στην έπαυλη των 60 εκατομμυρίων δολαρίων, που απέκτησαν πέρσι. Πέρασαν τέσσερις ώρες στο σπίτι, το οποίο τώρα φέρεται να έχει βγει προς πώληση.

Αφού ο Άφλεκ μετακόμισε τον Μάιο σε ένα διαμέρισμα 100.000 δολαρίων τον μήνα στο Μπρέντογουντ, η Τζέι Λο ακύρωσε ολόκληρη την καλοκαιρινή της περιοδεία σε μια προφανή προσπάθεια να σώσει τον γάμο της. Αλλά πολλές πηγές λένε τώρα ότι το διαζύγιο είναι επικείμενο. Μια πηγή ανέφερε ότι «Καταλαβαίνω ότι εκείνος έχει αποχωρήσει από τον γάμο, αλλά εκείνη δεν έχει ακόμη αποδεχτεί την αλήθεια της κατάστασης και πιστεύει ότι με θεραπεία μπορεί να τα καταφέρουν». «Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη από το γεγονός ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με τα συναισθήματα των πέντε παιδιών που έχουν μαζί», πρόσθεσε η πηγή. «Οι λόγοι για τους οποίους δεν τα κατάφεραν είναι πολλοί, αλλά όταν χάνεις την οικογένεια της Τζέι Λο, χάνεις και την Τζέι Λο. Η μαμά της και οι αδελφές της είναι εναντίον του και ο Μπένι Μεντίνα [σ.σ. ο μάνατζέρ της] είναι επίσης».

