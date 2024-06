Η Κέιτ Μπλάνσετ θέλει περισσότερες γυναίκες, τρανς και non binary στον κινηματογράφο

Η Κέιτ Μπλάνσετ θέλει να αυξήσει την εκπροσώπηση των γυναικών, καθώς και των τρανς και nonbinary ατόμων στον κινηματογράφο – αλλά αναρωτιέται γιατί μόνο οι γυναίκες καλούνται να βοηθήσουν σε αυτό. «Η οπτική τους, σε όποια ιστορία, σε όποιο είδος και αν την αφηγηθούν, θα είναι διαφορετική από κάποιον που έχει μεγαλώσει [ως] λευκός άντρας της μεσαίας τάξης» «Φαίνεται να υπάρχει, ιδίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μια αίσθηση του «Δεν το έχουμε συζητήσει αυτό;». δήλωσε η Μπλάνσετ κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης πάνελ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, αναφέρει το Varietyreports. «Και είναι σαν να αισθάνομαι το ίδιο. Όπως το πόσες φορές οι γυναίκες βρίσκονται σε συνεντεύξεις Τύπου, ας πούμε σε ένα φεστιβάλ όπως αυτό, και ερωτώνται για την εκπροσώπηση των γυναικών στις ταινίες. Και υπάρχουν δύο άντρες που κάθονται σε αυτό το πάνελ, θα ήθελα πολύ να τους κάνετε αυτή την ερώτηση».

«Είναι δικό μου πρόβλημα;» συνέχισε. «Είναι η πραγματικότητά μου. Αλλά γιατί μου ζητάτε να το λύσω;». Η Μπλάνσετ, παρ’ όλα αυτά, κάνει την προσπάθεια της για να το λύσει. Είναι συνιδρύτρια του Proof of Concept μέσω του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας για την προώθηση γυναικών, τρανς και non binary κινηματογραφιστών χρηματοδοτώντας τις ταινίες μικρού μήκους τους. «Λιγότερο από το ένα τρίτο όλων των ομιλούντων χαρακτήρων στις ίδιες ταινίες ήταν κορίτσια, γυναίκες, τρανς ή non binary άτομα», σημειώνει το Variety Το Proof of Concept θα ανακοινώσει την πρώτη ομάδα επιλεγμένων σκηνοθετών αυτή την εβδομάδα – 11 νικητές από 1.200 υποψηφίους. Η Μπλάνσετ σημείωσε ότι κάθε φορά που έρχεται σε ένα νέο κινηματογραφικό πλατό, «είναι σαν τη Μέρα της Μαρμότας. Κάνω την καταμέτρηση των ατόμων και βρίσκομαι πάλι στο ίδιο μέρος, δουλεύοντας με άνδρες με τους οποίους μου αρέσει να δουλεύω και τους σέβομαι, [αλλά] μπαίνω στο πλατό και υπάρχουν 50 άνδρες στο πλατό και τρεις γυναίκες. Πότε αυτό θα αλλάξει βαθιά, βαθιά;».

Δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, αλλά και διαφορετικών προσεγγίσεων στην οθόνη, δήλωσε η Μπλάνσετ. «Η οπτική τους, σε όποια ιστορία, σε όποιο είδος και αν την αφηγηθούν, θα είναι διαφορετική από κάποιον που έχει μεγαλώσει [ως] λευκός άντρας της μεσαίας τάξης», είπε.

Όχι μονο ανεξάρτητες ταινίες;

Επιπλέον, οι άνδρες σκηνοθέτες και ηθοποιοί λαμβάνουν επαίνους για το γεγονός ότι παίρνουν ρίσκα με τα έργα τους, ακόμη και αν δεν πετύχουν, ενώ οι γυναίκες δεν το κάνουν – και έχουν λιγότερες ευκαιρίες να ξαναπροσπαθήσουν, είπε. Μεταξύ του 2007 και του 2023, μόνο το 6% των σκηνοθετών των 1.700 ταινιών με τα υψηλότερα έσοδα ήταν γυναίκες και μόλις δύο ήταν τρανς, σύμφωνα με έκθεση της Πρωτοβουλίας Annenberg Inclusion Initiative. «Λιγότερο από το ένα τρίτο όλων των ομιλούντων χαρακτήρων στις ίδιες ταινίες ήταν κορίτσια, γυναίκες, τρανς ή non binary άτομα», σημειώνει το Variety. Πέρυσι, μόνο 30 από τις 100 ταινίες με τα υψηλότερα έσοδα είχαν γυναίκες ως πρωταγωνίστριες ή συμπρωταγωνίστριες.

Οι γυναίκες και άλλα αποκλεισμένα άτομα θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να σκηνοθετούν ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού καθώς και καλλιτεχνικές ταινίες, δήλωσε στο πάνελ η Κοκό Φραντσίνι, συνεργάτης της Μπλάνσετ στην εταιρεία παραγωγής της Dirty Films.Μία από τις ιδέες πίσω από το Proof of Concept, είπε η Φραντσίνι, είναι ότι «επιτρέπει στους ανθρώπους να πουν ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνω μια ταινία που είναι μια μικρή ανεξάρτητη ταινία».

*Με πλη ροφορίες από: Advocate