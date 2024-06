Ολυμπιακός: ” Ο Γιόβετιτς είναι έτοιμος να φύγει”

Ο Ολυμπιακός και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμειναν ευχαριστημένοι από την παρουσία του Στέφαν Γιόβετιτς στην ομάδα και επιθυμούν να συνεχίσουν μαζί την πορεία τους και τη νέα αγωνιστική σεζόν, ωστόσο σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νικολό Σκίρα, το παραπάνω σενάριο δεν θα υλοποιηθεί.

“Ο Στέφαν Γιόβετις είναι έτοιμος να φύγει από τον Ολυμπιακό ως ελεύθερος. Θα ήθελε να επιστρέψει στην Serie A”, ανέφερε μέσω ανάρτησής του στο Twitter o Ιταλός δημοσιογράφος, με τον Γιόβετιτς να έχει αγωνιστεί για τελευταία φορά στο Καμπιονάτο τη σεζόν 2016-17 για λογαριασμό της Ίντερ.

Υπενθυμίζεται πως ο 34χρονος Μαυροβούνιος επιθετικός υπέγραψε στους ερυθρόλευκους τον Σεπτέμβριο του 2023 και στην πρώτη του σεζόν είχε να επιδείξει 8 γκολ σε 34 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων δύο στην εκπληκτική πορεία της ομάδας του μέχρι την κατάκτηση του Conference League (απέναντι σε Φενέρμπαχτσε εντός και Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός).

Stevan #Jovetic would like to return to SerieA. #transfers https://t.co/3FrHEfB8PO

