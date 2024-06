Τζο Τζόνας Ελλάδα: Σε παραλία της Αθήνας με Λιβανέζα ηθοποιό ο τραγουδιστής

Ο Τζο Τζόνας απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα. Ο 34χρονος Αμερικανός τραγουδιστής, που βρίσκεται εδώ και κάποιες ημέρες στη χώρα μας, φωτογραφήθηκε να κάνει μπάνιο στη θάλασσα μαζί με μια γυναίκα. Ο λόγος για την Λιβανέζα ηθοποιό Λάιλα Αμπντάλα, όπως αποκάλυψε η MailOnline. Ο τραγουδιστής των «Jonas Brothers» ήταν τρυφερός με την ηθοποιό, καθώς απαθανατίστηκε να την αγκαλιάζει, ενώ έκαναν μπάνιο σε παραλία της Αθήνας. Ωστόσο, η κατάσταση της σχέσης τους δεν είναι γνωστή.

Η Αμπντάλα, η οποία ζει στο Κουβέιτ, ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο σε μουσικά βίντεο πριν ασχοληθεί με την υποκριτική. Έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από 25 τηλεοπτικές σειρές και έχει κερδίσει τέσσερις κινηματογραφικούς ρόλους. Όπως ο Τζόνας, και η Αμπντάλα έχει βιώσει το διαζύγιο. Τον Δεκέμβριο του 2017 παντρεύτηκε τον Ιρανό ηθοποιό Αμπντούλα Αμπάς, αλλά η ένωσή τους ήταν βραχύβια και χώρισαν τον Φεβρουάριο του 2018.

Joe Jonas cozies up to mystery woman in Greece after Stormi Bree breakup https://t.co/TZRs0aHQn2 pic.twitter.com/e6saeA8l9Q

— Page Six (@PageSix) June 11, 2024