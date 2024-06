Κάιλι Τζένερ instagram: Οι αγκαλιές της με τη Στέισι Καρανικολάου σε έξοδο

Η Στέισι Καρανικολάου είναι μία από τις πιο στενές φίλες της Κάιλι Τζένερ και η διάσημη τηλεπερσόνα δεν διστάζει να δείξει την αγάπη της στην ελληνικής καταγωγής φίλη της. Με μία ανάρτηση, η Τζένερ ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες με την Καρανικολάου, στις οποίες ποζάρουν στον φακό ενώ διασκεδάζουν σε έξοδό τους. Οι δυο φίλες, φορούν μίνι λαμπερά και διασκεδάζουν, πίνοντας σφηνάκια και παίρνοντας αγκαλιά, η μία την άλλη. Η 26χρονη της διάσημης οικογένειας Τζένερ – Καρντάσιαν έγραψε για τη Στέισι Καρανικολάου, ότι θα είναι φίλες «για μια ζωή» στη λεζάντα της.

Η Κάιλι Τζένερ απάντησε στα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν πως εκείνη και η Στέισι Καρανικολάου βγαίνουν κρυφά. Η σταρ της οικογένειας Καρντάσιαν μίλησε για τις φήμες γύρω από το πρόσωπό της στο τελευταίο επεισόδιο του ριάλιτι «Kardashians». Όλα ξεκίνησαν από ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο που είχε μοιραστεί στο παρελθόν η Κάιλι Τζένερ στο TikTok. Σε αυτό, οι δύο γυναίκες ανταλλάσσουν ένα φιλί στο στόμα. Τα σχόλια κατέκλυσαν το Twitter, με το κοινό να εικάζει ότι είναι ερωτευμένες η μία με την άλλη. «Όλο το διαδίκτυο πιστεύει ότι εγώ και η Στέισι βγαίνουμε τώρα. Πάντα τα έβρισκα με την Στέισι, δεν ξέρω γιατί αυτό βγήκε τώρα», ακούγεται να λέει η Κάιλι Τζένερ στο επεισόδιο, σε μία βόλτα της με τον Σκοτ Ντίσικ και την Κένταλ Τζένερ.

