Peaky Blinders Netflix: Η γνωστή πλατφόρμα αναλαμβάνει την ταινία με τον Κίλιαν Μέρφι

Η επιστροφή του Peaky Blinders σε μορφή ταινίας ήταν δεδομένη, αλλά δεν είχε γίνει γνωστό, πού θα προβληθεί. Το Netflix ανακοίνωσε στο Twitter, ότι το πολυαναμενόμενο come back του Κίλιαν Μέρφι ως Τόμι Σέλμπι θα γίνει μέσα από την πλατφόρμα. Μέσω Twitter, η ομάδα του Netflix δδημοσίευσε μια φωτογραφία από το σενάριο της ταινίας, τη σκηνοθεσία της οποίας αναλαμβάνει ξανά, ο Τομ Χάρπερ. «Ο Τόμι Σέλμπι Shelby επιστρέφει. Μια ταινία Peaky Blinders με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι έρχεται στο Netflix» γράφει η ανάρτηση. Η επιστροφή του Μέρφι ως Τόμι Σέλμπι για την ταινία «Peaky Blinders» δεν αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη, δεδομένου ότι ο ηθοποιός έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι ενδιαφέρεται να πρωταγωνιστήσει στο έργο, αρκεί το σενάριο να ήταν αρκετά αξιόλογο.

«Αν υπάρχει περισσότερη ιστορία εκεί, θα ήθελα πολύ να το κάνω. Αλλά πρέπει να είναι σωστή. Ο Στιβ Νάιτ έγραψε 36 ώρες τηλεόρασης, και σταματήσαμε σε τόσο υψηλό επίπεδο. Είμαι πραγματικά περήφανος για την τελευταία σεζόν. Οπότε, θα πρέπει να αισθάνομαι νόμιμος και δικαιολογημένος για να κάνω περισσότερα» είχε πει ο Μέρφι στο Rolling Stone U.K. πέρυσι σχετικά με την ταινία.

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix.

“It seems like Tommy Shelby wasn’t finished with me…It is very gratifying to be recollaborating with Steven Knight and Tom Harper on the film version of Peaky Blinders. This is one for… pic.twitter.com/eBSYnKqGpA

