Σελένα Γκόμεζ για φιλίες: Θέλω δίπλα μου ανθρώπους με λογική, οι γυναίκες είναι κακές

Η Σελένα Γκόμεζ μίλησε σε συνέντευξή της για τις φιλίες της με άλλες γυναίκες και τόνισε πως οι περισσότερες είναι «κακές».

Η τραγουδίστρια εξήγησε πως πλέον, προτιμά να κάνει παρέα με ανθρώπους που «δεν ενδιαφέρονται για το επίπεδό της».

«Είναι κλισέ, αλλά oι γυναίκες είναι κακές. Είναι ένας πολύ περίεργος ανταγωνισμός, από τη μία να βρίσκομαι με τα κουλ κορίτσια και την άλλη, εδώ. Δεν ξέρω πού πρέπει να ανήκω», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως οι καλύτεροί της φίλοι είναι ένας διευθυντής κάστινγκ, ένας παραγωγός κι ένας κτηματομεσίτης.

«Μου αρέσει να έχω ανοιχτόμυαλους ανθρώπους γύρω μου, ανθρώπους με λογική, που δεν τους ενδιαφέρει τι κάνω. Μπορεί να βρίσκεσαι σε ένα ολόκληρο πλήθος και να νιώθεις μόνος. Το παθαίνω ακόμα αυτό», ανέφερε.

Η σταρ είχε μιλήσει ξανά στο παρελθόν, για τη μοναξιά που ένιωθε, εν μέσω του αγώνα για την ψυχική της υγεία. «Μπορείς να αποσπάς την προσοχή σου και να αρνηθείς όσα λες και νιώθεις, αλλά η μοναξιά είναι ακόμα εκεί. Απλώς επιτρέπω στον εαυτό μου να ζήσει αυτές τις μέρες», εξήγησε.

Selena Gomez says she chooses to be friends with ‘levelheaded people’: ‘Girls are mean’ https://t.co/j1EwtfNwdV pic.twitter.com/Jd1JtaL64r

— Page Six (@PageSix) June 3, 2024