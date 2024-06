Μάιλι Σάιρους Grammys: «Η πρώτη φορά που με παίρνουν στα σοβαρά»

Σε νέα της συνέντευξη, η Μάιλι Σάιρους αναρωτήθηκε γιατί έπρεπε να περιμένει τόσα χρόνια, προκειμένου να κερδίσει τον σεβασμό από τη μουσική βιομηχανία. Η τραγουδίστρια μίλησε στο «W Magazine» και αναφέρθηκε στα Grammys και την επιτυχία που έχει σημειώσει στην καριέρα της εδώ και χρόνια και δεν έχει αναγνωριστεί.

«Χωρίς παρεξήγηση, αλλά το κάνω αυτό εδώ και 20 χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη φορά που με παίρνουν στα σοβαρά στα Grammy», είπε χαρακτηριστικά, τέσσερις μήνες αφού κέρδισε δύο βραβεία για το τραγούδι «Flowers». Στη συνέχεια, τόνισε: «Δυσκολεύτηκα να καταλάβω ποια είναι τα κριτήρια, γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε για στατιστικά και αριθμούς, τότε πού ήμουν; Αν θέλετε να μιλήσουμε για τον αντίκτυπο στον πολιτισμό, πού ήμουν πάλι;».

Miley Cyrus on winning her first Grammy:

“No shade, but I’ve been doing this for 20 years, and this is my first time being taken seriously at the Grammys?“ pic.twitter.com/sbMmKKSLb7

