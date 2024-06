Τζένιφερ Λόπεζ περιοδεία: «Είμαι πολύ στενοχωρημένη που σας απογοήτευσα»

Η Τζένιφερ Λόπεζ ακύρωσε την περιοδεία της, προκειμένου να περάσει χρόνο με την οικογένειά της, καθώς βλέπει τον γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ να οδεύει προς το τέλος του. Πηγές από το περιβάλλον της τραγουδίστριας μίλησαν στην PageSix και ανέφεραν πως η Λατίνα σταρ αναγκάστηκε να ακυρώσει το tour της, λόγω μιας ευαίσθητης περιόδου στην προσωπική της ζωή. «Είμαι πολύ στενοχωρημένη και συντετριμμένη που σας απογοήτευσα», έγραφε στο ενημερωτικό δελτίο που έστειλε στους θαυμαστές της η Τζένιφερ Λόπεζ. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Σας παρακαλώ, να ξέρετε ότι δεν θα το έκανα, αν δεν ένιωθα ότι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Σας υπόσχομαι να επανορθώσω και να είμαστε όλοι μαζί ξανά. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά».

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας μάρκετινγκ, Live Nation ανέφεραν σε δήλωσή τους, πως η περιοδεία «This Is Me… Live» ακυρώνεται, καθώς «η Τζένιφερ παίρνει άδεια για να είναι με τα παιδιά, την οικογένεια και τους στενούς φίλους της». Αν και κάποια δημοσιεύματα υποστήριξαν πως ο λόγος πίσω από την ακύρωση της περιοδείας ήταν οι χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων, πηγές επέμειναν ότι η τραγουδίστρια το έκανε για προσωπικούς λόγους.

