Λένι Κράβιτζ για σεξ: Αποχή, μέχρι να βρει την κατάλληλη σύντροφο

Σε νέα συνέντευξη που έδωσε, ο 60χρονος Λένι Κράβιτζ μίλησε μεταξύ άλλων, για την ερωτική του ζωή. Ο διάσημος τραγουδιστής που έκλεισε πρόσφατα τα 60, μίλησε στον «Guardian» κι αποκάλυψε πως δεν έχει βρεθεί σε σοβαρή σχέση εδώ και εννέα χρόνια. Όπως εξήγησε μάλιστα, τηρεί τα παραδοσιακά πρότυπα και δεν θέλει να έχει ερωτική ζωή, μέχρι να βρει την κατάλληλη σύντροφο. «Είναι πνευματικό θέμα», είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος στο παρελθόν, είχε μιλήσει ξανά για την αποχή από το σεξ πριν τον γάμο, το 2008, λέγοντας τότε, πως δεν είχε βρεθεί με γυναίκα για τρία χρόνια.

Lenny Kravitz Reveals 9-Year Celibacy Streak, On Spiritual Journey | Click to read more 👇 https://t.co/EwFaFPGbeP

— TMZ (@TMZ) May 30, 2024