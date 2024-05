Ντέμι Μουρ amfAR: Η στιγμή που η ηθοποιός εκνευρίζεται και βρίζει θεατή σε γκαλά

Την παρουσίαση της Σερ στο γκαλά amfAR ετοιμαζόταν να κάνει η Ντέμι Μουρ, ωστόσο ένας από τους θεατές την εξόργισε, με αποτέλεσμα να χάσει την ψυχραιμία της. Η 61χρονη ηθοποιός είχε ανέβει στη σκηνή του γκαλά amfAR, το οποίο συγκεντρώνει χρήματα για την έρευνα για το AIDS, και ενώ εκθείαζε τη θρυλική τραγουδίστρια, κάποιος από το κοινό φάνηκε να προκαλεί την οργή της. Το βίντεο που ανέβασε ο Ramin Setoodeh στο Twitter, ξεκινά με την Ντέμι Μουρ να λέει: «Πάω να δω αν αυτή είναι η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Απλά σιγουρεύομαι ότι είσαι πραγματικά, πραγματικά μαζί μου. Γιατί αυτή η απίστευτη γυναίκα που πρόκειται να σας παρουσιάσω, είναι νικήτρια Grammy, νικήτρια Όσκαρ, νικήτρια Emmy».

Σε αυτό το σημείο η Ντέμι Μουρ κάνει μία παύση φαινομενικά ταραγμένη από κάποιον στο κοινό, πριν πει: «Έχεις κερδίσει Emmy; Δεν το νομίζω γαμ@@@». Το κοινό ξέσπασε σε επευφημίες, πριν η ηθοποιός συνεχίσει: «Είναι ένα είδωλο του στυλ και η προσωπική μου έμπνευση για τα μαλλιά μου. Και τιμήθηκε από την amfAR το 2015. Η ουσία είναι πως είναιι μία από τις πιο ταλαντούχες, επιτυχημένες και αγαπημένες ερμηνεύτριες όλων των εποχών». Γι’ αυτό, παρακαλώ» είπε πριν κάνει μια αξιοσημείωτα μεγάλη παύση, καθώς κοίταζε το πλήθος, «παρακαλώ υποδεχτείτε θερμά την απίστευτη, μοναδική Σερ».

Νωρίτερα στο κόκκινο χαλί η Ντέμι Μουρ και η Σερ, οι οποίες είχαν πρωταγωνιστήσει το 1996 στη σειρά « If These Walls Could Talk» πόζαραν μαζί. Η διάσημη τραγουδίστρια είχε στο πλευρό της τον 38χρονο σύντροφό της Αλεξάντερ Έντουαρντς με τον οποίο μοιράστηκε παθιασμένα φιλιά στο κόκκινο χαλί.