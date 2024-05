Lady Gaga Chromatica Ball: Συναυλιακή ταινία για την περιοδεία της

Μία από τις συναυλίες που έδωσε η Lady Gaga στο πλαίσιο της περιοδείας της «Chromatica Ball» θα κάνει πρεμιέρα στο ΗΒΟ στις 25 Μαΐου και αμέσως μετά θα είναι διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα Max. Η συναυλιακή ταινία γυρίστηκε μπροστά σε ένα κοινό 52.000 ατόμων στο Dodger Stadium του Λος ‘Αντζελες τον Σεπτέμβριο του 2022 με την βραβευμένη με Grammy και Όσκαρ τραγουδίστρια να ερμηνεύει «μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο αγαπημένα τραγούδια της», όπως τα «Bad Romance», «Just Dance», «Poker Face», «Shallow», «Rain On Me» και «Stupid Love». Την δημιουργία του αφιερώματος, την παραγωγή και την σκηνοθεσία υπογράφει η ίδια, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί μεταξύ άλλων είναι ο μάνατζέρ της Bobby Campbell και ο επικεφαλής των περιοδειών της Live Nation, Arthur Fogel, αναφέρει το Variety.

.@LadyGaga as you’ve never seen her before.

The HBO Original Concert Special GAGA CHROMATICA BALL premieres May 25 on @streamonmax. pic.twitter.com/WIcbTL17nb

— HBO (@HBO) May 8, 2024