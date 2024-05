Ραϊσί νεκρός: Βίντεο από την ανακοίνωση του θανάτου του Ιρανού Προέδρου στο πιο ιερό τζαμί για τους Σιίτες

Στο μαυσωλείο του Ιμάμη Ρεζά στην πόλη Μασχάντ όπου είχε γεννηθεί ανακοινώθηκε δημόσια ο θάνατος του προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε μαζί με άλλα οχτώ άτομα το απόγευμα της Κυριακής. «Με λύπη μας ανακοινώνουμε ότι ο ηγέτης μας Αγιατολάχ Σαγιέντ Εμπραχίμ Ραϊσί, ο υπηρέτης του Ιμάμη Ρεζά, ο οποίος πριν από τρία χρόνια ανήμερα της γέννησης του Ιμάμη Ρεζά έγινε ο όγδοος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μαρτύρησε το βράδυ της γέννησης του Ιμάμη Ρεζά» αναφέρθηκε στην ανακοίνωση. Έξω από το τζαμί εκατοντάδες υποστηρικτές της ιρανικής κυβέρνησης οι οποίοι, σύμφωνα με τους New York Times έκαναν ολονυχτία, ξέσπασαν σε ουρλιαχτά και θρήνους όταν έγινε η ανακοίνωση. Στο τζαμί, μάλιστα, υψώφθηκε μεσίστια μια μαύρη σημαία σε ένδειξη πένθους.

The official announcement of the death of Iranian President Raisi at the shrine of Imam Reza

Το Πακιστάν θα τηρήσει ημέρα πένθους και οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη σεβασμού προς τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί και τη συνοδεία του που έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου χθες. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, σε ανάρτηση στο Twitter σήμερα, απηύθυνε τα βαθύτερα συλλυπητήρια στο «αδελφό Ιράν» εκ μέρους του ιδίου και του λαού και της κυβέρνησης του Πακιστάν. «Ήταν καλοί μας φίλοι. Το μεγάλο ιρανικό έθνος θα ξεπεράσει αυτή την τραγωδία, όπως συνηθίζει, με κουράγιο», δήλωσε ο Σαρίφ.

Pakistan had the pleasure of hosting President Raisi and Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian on a historic visit, less than a month ago. They were good friends of Pakistan. Pakistan will observe a day of mourning and the flag will fly at half mast as a mark of respect for… https://t.co/fVP26Mtiyr

