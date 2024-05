Μπάιντεν για διαδηλώσεις: Υποσχέθηκε να ακούσει τους φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε χθες Κυριακή (19/05) να ακούσει «τις ειρηνικές και μη βίαιες διαδηλώσεις» κατά του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, στη διάρκεια ομιλίας του στο Morehouse College της Ατλάντα, στο οποίο φοίτησε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. «Υποστηρίζω τις ειρηνικές και μη βίαιες διαδηλώσεις. Οι φωνές σας θα πρέπει να ακουστούν και σας υπόσχομαι ότι τις ακούω», δήλωσε ο Μπάιντεν στη διάρκεια της τελετής απονομής των πτυχίων στο πανεπιστήμιο αυτό στη Τζόρτζια όπου φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί.

Την ώρα που μιλούσε μια χούφτα φοιτητές έστρεψαν την πλάτη τους στον Μπάιντεν και ύψωσαν παλαιστινιακές σημαίες για να συμβολίσουν την αντίθεσή τους στην πολιτική της κυβέρνησής του, που στηρίζει το Ισραήλ. Φοιτητές είχαν ζητήσει από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου να ακυρώσει την ομιλία του Δημοκρατικού προέδρου. Κατά την ομιλία του ο Μπάιντεν ζήτησε να κηρυχθεί εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας και να απελευθερωθούν οι όμηροι που έπιασε η Χαμάς κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι εργάζεται για «μια ειρήνη που θα διαρκέσει» σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένης «μιας λύσης δύο κρατών» με τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους. «Είναι ένα από τα πιο δύσκολα και πιο περίπλοκα προβλήματα του κόσμου. Γνωρίζω ότι προκαλεί θυμό και αγανάκτηση σε πολλούς από εσάς, ακόμη και σε κάποια μέλη της οικογένειάς μου, αλλά πάνω απ’ όλα γνωρίζω ότι σας ραγίζει την καρδιά. Ραγίζει και η δική μου καρδιά», παραδέχθηκε υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στη σύζυγό του Τζιλ, η οποία, όπως αναφέρει ο Τύπος, του έχει εκφράσει την ανησυχία της για τον αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Γάζα που ολοένα και αυξάνεται. «Στη Γάζα υπάρχει ανθρωπιστική κρίση και για τον λόγο αυτό έχω ζητήσει να κηρυχθεί αμέσως εκεχειρία», τόνισε ο Μπάιντεν.

Με την επίσκεψή του στο Morehouse ο Μπάιντεν ήθελε να αποτίνει φόρο τιμής στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ήρωα του κινήματος υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών, όμως φοιτητές τού επεσήμαναν ότι ο Κινγκ ήταν αντίθετος στον πόλεμο και κυρίως στον πόλεμο στο Βιετνάμ. Ο Δημοκρατικός πρόεδρος αρχικά δεν είχε σχολιάσει τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια, ενώ αργότερα είχε τονίσει ότι «πρέπει να επικρατήσει τάξη».

Όμως η συνεχιζόμενη άνευ όρων στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ εγείρει ανησυχίες στους Δημοκρατικούς καθώς φοβούνται ότι θα τους κοστίσει τις ψήφους των νέων και των υπερμάχων του παλαιστινιακού σκοπού. Εξάλλου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο 81χρονος Μπάιντεν δυσκολεύεται να κερδίσει τη στήριξη των Αφροαμερικανών και των νέων, δύο ομάδες που τον βοήθησαν να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2020 και θα καθορίσουν και φέτος την έκβαση των προεδρικών εκλογών.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των New York Times/ Siena, ο Τραμπ ενδέχεται να λάβει τις ψήφους του 20% των Αφροαμερικανών τον Νοέμβριο, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 2020. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει ρεκόρ για Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο και ισχυρό πλήγμα για τον Μπάιντεν. Ο Δημοκρατικός επέμεινε στην ανάγκη να προστατευθεί η δημοκρατία και να αντιμετωπιστεί ο ρατσισμός, δύο ζητήματα στα οποία επιδιώκει να τονίσει τη διαφορά του από τον Τραμπ. «Είναι φυσικό να αναρωτιέστε αν η δημοκρατία για την οποία ακούτε να μιλάνε όντως λειτουργεί για εσάς», εκτίμησε απευθυνόμενος στους απόφοιτους του Morehouse. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει να συνεχίσουν «να καταγγέλλουν το δηλητήριο της ιδεολογίας της λευκής υπεροχής, να ξεριζώνουν τον συστημικό ρατσισμό. Η δημοκρατία εξακολουθεί να είναι ο τρόπος» για να γίνουν αυτά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε την προεκλογική του περιοδεία με ομιλία του στο Ντιτρόιτ, όπου επισκέφθηκε καφέ ιδιοκτησίας δύο πρώην παικτών του NBA, των αδελφών Τζο και Τζόρνταν Κρόφορντ. «Οι άνθρωποι με τους οποίους είμαστε αντίπαλοι θέλουν να ακυρώσουν όλες τις προόδους που έχουμε κάνει», τόνισε ο Μπάιντεν. Στη συνέχεια ο Δημοκρατικός πήρε τον λόγο ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων σε εκδήλωση που διοργάνωσε η βασική αμερικανική οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων NAACP.

Αναφερόμενος στον Τραμπ ρώτησε τους παρευρισκόμενους: «Τι πιστεύετε ότι θα είχε κάνει στις 6 Ιανουαρίου, αν είχαν εισβάλει στο Καπιτώλιο Αφροαμερικανοί; Όχι, μιλάω σοβαρά. Τι πιστεύετε; Μπορώ μόνο να φανταστώ», σχολίασε. Η ισχυρή στήριξη της αφροαμερικανικής κοινότητας στις εκλογές του 2020 είναι «ο μοναδικός λόγος που στέκομαι μπροστά σας ως πρόεδρος», εκτίμησε. «Και είστε ο λόγος για τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ θα χάσει και πάλι» τον Νοέμβριο, πρόσθεσε.

