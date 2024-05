Σάρον Στόουν εγκεφαλικό: Θέλω την καριέρα μου πίσω

Η Σάρον Στόουν μίλησε για το εγκεφαλικό επεισόδιο που άλλαξε τη ζωή της και δήλωσε ότι είναι έτοιμη για μια δεύτερη ευκαιρία στην καριέρα της. Η 66χρονη ηθοποιός μίλησε στους Times για το πώς το επεισόδιο υγείας που είχε το 2001 είχε μόνιμο αντίκτυπο στην εργασία της. «Ακόμα δεν έχω πάρει πίσω την καριέρα μου ως ηθοποιός», είπε. «Θα ήθελα πραγματικά να δουλέψω ξανά ως ηθοποιός τόσο πολύ… όχι μόνο για έναν αδύναμο, δεύτερο, σκατ*** ρόλο». «Θα ήθελα πραγματικά να έχω τους ρόλους που έχω κερδίσει και μπορώ να κάνω. Θα ήθελα πραγματικά να έχω ξανά τη δική μου αληθινή καριέρα. Θα ήθελα πραγματικά να έχω πίσω τη ζωή μου», πρόσθεσε ο Στόουν.

Σημείωσε ότι οι γιατροί της έδιναν 1% πιθανότητα επιβίωσης μετά την εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη. «Κατάλαβα ότι ήταν σοβαρό όταν συνήλθα στο πάτωμα και δεν μπορούσα να σηκωθώ και φώναζα συνέχεια για βοήθεια και δεν μπορούσα να την πάρω», θυμήθηκε η Στόουν. «Σκέφτηκα: “Παθαίνω εγκεφαλικό επεισόδιο”».

«Δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσα να διαβάσω. Δεν μπορούσα να γράψω το όνομά μου. Τραύλιζα. Όταν έπιανα κάτι, δεν είχα αντίληψη του βάθους. Ήταν το απόλυτο ψυχολογικό χάος». Αν και διψάει για περισσότερους ρόλους ηθοποιού, η ηθοποιός δήλωσε ότι θα ήταν «πολύ απλοϊκό και μειωτικό» να θεωρήσει κανείς ότι αυτή είναι η «μετενσάρκωσή» της. «Επειδή χρειάστηκαν επτά χρόνια για να συνέλθω πραγματικά και έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου», είπε. «Και έχασα την καριέρα μου και έχασα 15 εκατομμύρια δολάρια – κάθε σεντ που είχα – σε διατροφή για το παιδί και δικαστικά έξοδα … Οπότε δεν αναπήδησα πραγματικά και δεν είχα μια αναγέννηση».

Η Στόουν συνέχισε: «Θα ήθελα πραγματικά να έχω τη ζωή μου πίσω. Δεν επανήλθα και δεν είναι κάποια υπέροχη ιστορία. Θα ήταν υπέροχο αν ήταν, αλλά δεν είναι. Απλά επιβίωσα». Η πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου» είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «κάπως πόνεσε που ο κόσμος προχώρησε χωρίς εμένα», προσθέτοντας: «Αλλά το έχω ξεπεράσει κατά κάποιον τρόπο τώρα». Είπε ότι το «πραγματικό πρώτο βήμα της ανάρρωσης» της πήρε περίπου επτά χρόνια, τα οποία ήταν «πολύς καιρός για να χάσεις τη δυναμική σου».

«Σε επτά χρόνια, δεν είσαι πια η μόδα της εποχής, δεν έχεις πια εισπρακτική επιτυχία, οι ίδιοι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόσουν δεν είναι πια στην εξουσία», δήλωσε αυτόν τον μήνα στο Good Morning Britain. «Τα πάντα αλλάζουν και ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πια για το συγκεκριμένο πρόσωπο», σημείωσε η Στόουν. «Είναι σαν να επιστρέφεις στην παλιά σου δουλειά επτά χρόνια αργότερα, δεν επιστρέφεις έτσι απλά στη δουλειά σου και δεν σκέφτεσαι ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει». Η Στόουν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν έχει δουλέψει σε καμία «ουσιαστική» ταινία μετά την υποψήφια για Όσκαρ ερμηνεία της στο «Casino» του 1995.

«Σοκαρίστηκα που δεν κατάφερα να συνεχίσω να δουλεύω καλά, έκανα τα πάντα για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό», δήλωσε στον Guardian τον Μάρτιο. Τα τελευταία χρόνια, η ηθοποιός στράφηκε στη ζωγραφική, μετατρέποντας ένα δωμάτιο στην έπαυλή της σε στούντιο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τον περασμένο μήνα, η Στόουν έδειξε μερικά από τα έργα της σε γκαλερί στο Σαν Φρανσίσκο.

