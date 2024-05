Κένταλ Τζένερ για αγχώδη διαταραχή: Δεν θα συμπεριφέρομαι σαν να είναι όλα τέλεια

H Κένταλ Τζένερ μίλησε λεπτομερώς για την 20ετή μάχη που δίνει με το άγχος, ενώ παραδέχτηκε πως τελευταία «νιώθει πιο λυπημένη από ό,τι συνήθως». Το 28χρονο μοντέλο έχει αναφερθεί ξανά στο παρελθόν, στην αγχώδη διαταραχή την οποία αντιμετωπίζει από μικρή, ενώ σε νέα της συνέντευξη στη Vogue εξήγησε πως σε κάποια φάση της ζωής της τελευταία, δεν ένιωθε καν ο εαυτός της. «Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην είμαι ειλικρινής σχετικά με αυτό το θέμα.

Στην καριέρα μου αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ σταθερή, πραγματικά αισιόδοξη. Αλλά πέρασα δύο πολύ δύσκολους μήνες», είπε αρχικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δεν ήμουν ο εαυτός μου και οι φίλοι μου το βλέπουν. Είμαι πιο λυπημένη από το συνηθισμένο. Είμαι πολύ πιο ανήσυχη από το συνηθισμένο. Οπότε, δεν πρόκειται να κάτσω εδώ και να συμπεριφέρομαι σαν να είναι όλα τέλεια. Αυτή είναι η ζωή. Πάντα θα ζω αυτά τα συναισθήματα».

Όπως είπε παρακάτω, στο παρελθόν είχε τύχει να προσπαθήσει να κρύψει την πραγματικότητα στις συνεντεύξεις της και να προσποιηθεί πως όλα είναι καλά, όμως δεν σκοπεύει να κάνει ποτέ ξανά το ίδιο. «Σε προηγούμενες συνεντεύξεις, όταν κάποιος με ρωτούσε για την ψυχική μου κατάσταση, πάντα έλεγα “είμαι τέλεια αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό έχω αντιμετωπίσει”», ανέφερε.

Τέλος, δήλωσε πως προσπαθεί τελευταία να είναι πιο ενεργή μέσα στην ημέρα της, καθώς στο παρελθόν, άφηνε τις ημέρες να περνούν, ενώ ήταν ξαπλωμένη συνεχώς στο κρεβάτι της.

