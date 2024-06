Τόρι Σπέλινγκ: Σε λίγα χρόνια η «μονογαμία» θα είναι μόνο μία αρχαία λέξη

Η Τόρι Σπέλινγκ έκανε τη δική της πρόβλεψη για τις ανθρώπινες σχέσεις. Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast «Misspelling» κι ενώ συζητούσε με την ειδικό σε θέματα σχέσεων, Βίβιαν Κόουλς η ηθοποιός αναφέρθηκε στη μονογαμία. Όπως είπε, πιστεύει ότι σε λίγα χρόνια αυτή η λέξη δεν θα υπάρχει καν. «Νιώθω ότι σε 20 ή 30 χρόνια, η “μονογαμία” θα είναι μια αρχαία λέξη», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Θα την ακούμε και θα λέμε “ντεμοντέ, ξεπερασμένο”».

Η δήλωση αυτή έρχεται λίγο καιρό, μετά το διαζύγιό της με τον Ντιν ΜακΝτέρμοτ. Σύμφωνα με την Σπέλινγκ η περίοδος που μεταξύ τους ήταν καλά τελείωσε τέσσερις μήνες, αφότου ξεκίνησε η σχέση τους. Ο δεσμός τους ξεκίνησε όταν απάτησαν τους πρώην συζύγους τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τηλεοπτικής ταινίας «Mind Over Murder» το 2005. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα λεγόμενα «red flags» της σχέσης τους υποστηρίζοντας ότι ο ΜακΝτέρμοτ συχνά έχει ξεσπάσματα θυμού, λέγοντας ότι εκείνη ήταν στα φώτα της δημοσιότητας από τη στιγμή που γεννήθηκε, ενώ για εκείνον αυτό το lifestyle του έπεφτε πολύ. Όμως, τα πράγματα άλλαξαν όταν ήρθαν τα παιδιά, σχολίασε η Σπέλινγκ.

«Η σχέση μας δεν ήταν ποτέ η ίδια από τότε που αρχίσαμε να κάνουμε παιδιά. Λέγαμε ότι δεν θα γίνουμε οι γονείς που αλλάζουν όταν αποκτήσουν παιδιά, θα είναι η σχέση μας προτεραιότητα και θα βγαίνουμε ραντεβού. Και όλα αυτά πήγαν περίπατο. Εγώ αφοσιώθηκα στα παιδιά και τον παράτησα κατά κάποιο τρόπο», ομολόγησε η ηθοποιός. Το ζευγάρι πήγε σε θεραπεία ζευγαριών, αλλά επικεντρώνονταν σε διαφορετικά πράγματα και δεν μπόρεσαν να λύσουν τις διαφορές τους. Στη δικαστική της κατάθεση, η ηθοποιός επικαλέστηκε τις αγεφύρωτες διαφορές ως λόγο του χωρισμού τους. Ζήτησε επίσης την αποκλειστική φυσική επιμέλεια των πέντε ανήλικων παιδιών τους και την κοινή νομική επιμέλεια με τα δικαιώματα επίσκεψης του ΜακΝτέρμοτ να καθορίζονται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

