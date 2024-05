Boeing 737: Βγήκε εκτός διαδρόμου μετά από πρόβλημα κατά την απογείωση

Ανησυχία προκαλούν, το τελευταίο διάστημα, τα κατά συρροή ατυχήματα με αεροπλάνα της Boeing. Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στη Σενεγάλη με 11 ανθρώπους να τραυματίζονται όταν ένα αεροπλάνο 737 της εταιρείας παρουσίασε πρόβλημα κατά την απογείωση με αποτέλεσμα να βγει εκτός διαδρόμου πριν να σταματήσει σε θάμνους. Σύμφωνα με την Daily Mail στο Boeing 737 της εταιρείας Transair επέβαιναν συνολικά 78 άνθρωποι. Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media φαίνονται οι ζημιές που υπέστη το αεροπλάνο στον αριστερό κινητήρα. Στο σημείο της συντριβής στο αεροδρόμιο Blaise έσπευσαν σωστικά συνεργεία που απεγκλώβισαν τους επιβάτες με τέσσερις από τους 11 τραυματίες να νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών σχετικά με το περιστατικό, αναφέρονται τα εξής: «Στις 09/05/2024, γύρω στις 11:00, το αεροσκάφος τύπου Β738 της Corendon Airlines, το οποίο εκτελούσε την πτήση Κολωνία-Γκαζιπάσα, μετά την προσγείωσή του στον διάδρομο προσγείωσης, έπαθε λάστιχο και το μπροστινό σκέλος υπέστη ζημιά. Συνολικά 190 άτομα, εκ των οποίων 184 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος, απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος που παρέμεινε στον διάδρομο προσγείωσης. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί των επιβατών. Σύμφωνα με τους πρώτους προσδιορισμούς, δεν υπήρξαν ζημιές στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης. Ο διάδρομος έχει ονομασθεί και οι αναμενόμενες πτήσεις θα εκτραπούν προς την Αττάλεια. Μετά την επιθεώρηση του τεχνικού κλιμακίου, το αεροσκάφος θα ρυμουλκηθεί από τον διάδρομο».

#SENEGAL 🇸🇳Transair Boeing 737-38J aircraft received substantial damage after it did a Runway excursion at Blaise Diagne International Airport. Boeing is under heavy pressure now!

