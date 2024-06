Νταϊάνα – Κάρολος γάμος: Αναγνώστης χειλιών αποκαλύπτει τι… ψιθύριζε το νεόνυμφο ζευγάρι

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα μπορεί να έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 27 χρόνια συνεχίζει όμως να απασχολεί τον Τύπο. Στις πιο πρόσφατες αποκαλύψεις για τη ζωή της ένας αναγνώστης χειλιών αποκάλυψε τι της είπε η βασίλισσα Ελισάβετ αλλά και ο βασιλιάς Κάρολος την ημέρα του γάμου της. Ο Κάρολος έκανε πρόταση γάμου στην Νταϊάνα στο παιδικό δωμάτιο του Κάστρου του Ουίνδσορ στις 3 Φεβρουαρίου 1981, μόλις έξι μήνες αφότου άρχισε να βγαίνει μαζί της. Ο αρραβώνας τους έγινε δημόσια γνωστός όταν το ζευγάρι ανακοίνωσε τον γάμο του στις 24 Φεβρουαρίου 1981 και ολόκληρη η Βρετανία περίμενε με ανυπομονησία. Ήταν αρραβωνιασμένοι για πέντε μήνες πριν ενωθούν με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του ίδιου έτους σε μια εντυπωσιακή τελετή που μεταδόθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Κάρολος και η Νταϊάνα παντρεύτηκαν στον Άγιο Παύλο στο Λονδίνο και επέλεξαν τον καθεδρικό ναό αντί του παραδοσιακού χώρου για βασιλικούς γάμους, το Αβαείο του Ουέστμινστερ, επειδή χωρούσε 3.500 καλεσμένους.

Η Daily Mail σε δημοσίευμά της αναφέρει τι είπε ο Κάρολος στην Νταϊάνα. Της είπε ότι «είσαι τέλεια» και στη συνέχεια της είπε «δώσε μου το χέρι σου», το οποίο και έκανε ενώ μετά της έκανε νόημα να ανταλλάξουν ένα φιλί. Η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ που τη συνόδευε στο μπαλκόνι, της έδειξε το πλήθος ενώ ψιθύρισε στην πριγκίπισσα να «κοιτάξει» τους ανθρώπους που «ήταν εκεί όλη μέρα» για να τη δουν. Τότε ο πρίγκιπας της Ουαλίας σχολίασε: «Έχει περάσει πάρα πολλή ώρα. Πρέπει να φάμε». Όταν ο μελλοντικός βασιλιάς είδε τη γυναίκα του, ο κόσμος φώναζε το σύνθημα «δώσε της ένα φιλί», το οποίο και έκανε. Πηγές ανέφεραν ότι παρά το γεγονός ότι η Νταϊάνα ήταν ντροπαλή σαν άνθρωπος λάτρευε τη λάμψη που θα της πρόσφερε ο γάμος με έναν πρίγκιπα. Η Πένι Θόρντον, η οποία ήταν η προσωπική αστρολόγος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δήλωσε ότι ο πρίγκιπας Κάρολος πλήγωσε ανεπανόρθωτα την Νταϊάνα όταν της είπε ότι δεν την αγαπούσε το βράδυ πριν από το γάμο τους.

