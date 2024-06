Οι καλύτερες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο: Ανάμεσά τους και μία στην Ελλάδα

O γυμνισμός κερδίζει όλο και περισσότερους θαυμαστές και μιας και το καλοκαίρι ξεκινά, το CNN συγκέντρωσε τις 24 καλύτερες παραλίες για όσους θέλουν να κάνουν ηλιοθεραπεία ή να κολυμπούν au naturel. Αν και οι παραλίες γυμνιστών μπορεί να φαίνονται σαν μια σύγχρονη εφεύρεση, στην πραγματικότητα πρόκειται για μια αρκετά παλιά ιδέα, προϊόν της σεμνότυφης βικτοριανής εποχής. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1880, ο Αμερικανός ποιητής Γουόλτ Γουίτμαν εκθείαζε τις αρετές του «αδαμιαίου αερόλουτρου» – τις γυμνές βόλτες του και τα μπάνια του κατά μήκος του Timber Creek στο Νιου Τζέρσεϊ, γράφοντας για την ελεύθερη αναζωογονητική έκσταση της γύμνιας στη φύση». Στο ίδιο μήκος κύματος, το κίνημα των γυμνιστών απογειώθηκε στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, με την ίδρυση πάρκων πόλεων, κατασκηνώσεων και τελικά παραλιών για όσους θα ήθελα να γνωρίσουν τη φύση γυμνοί στην πιο φυσική τους κατάσταση.

Ένα από τα επακόλουθα της κοινωνικά και σεξουαλικά φιλελεύθερης δεκαετίας του 1960 ήταν το κίνημα των «ελεύθερων παραλιών», το οποίο είδε τον πολλαπλασιασμό των παραλιών γυμνιστών σε όλο τον κόσμο. Και η δημοτικότητά τους συνεχίζεται και σήμερα, με όλο και περισσότερες να εμφανίζονται κάθε χρόνο. «Η μαλακή, λεία άμμος, η ζεστή αύρα του ωκεανού, τα απαλά κύματα του ωκεανού και οι πολλοί άλλοι γυμνιστές κάνουν μια παραλία γυμνιστών υπέροχη» λέει στο CNN η Νίκι Χόφμαν, εκδότρια του περιοδικού Nude & Natural και συν-συγγραφέας του « The World’s Best Nude Beaches & Resorts».

Μία ελληνική παραλία ανάμεσα στις καλύτερες για γυμνισμό

Το CNN λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, συγκέντρωσε τις 24 καλύτερες παραλίες γυμνιστών σε όλο τον κόσμο. Μία εξ αυτών είναι ελληνική και βρίσκεται στην Κρήτη. Πρόκειται για την Κόκκινη Παραλία με το αμερικανικό δημοσίευμα να αναφέρει: «Αυτή η απομονωμένη ακτή στη νότια πλευρά της Κρήτης είναι ένα hotspot για γυμνή ηλιοθεραπεία στην Ελλάδα. Η Κόκκινη Παραλία (ή Κοκκίνη Άμμος), που πήρε το όνομά της από την άμμο και τους βράχους της στο χρώμα της ώχρας, είναι προσβάσιμη με πεζοπορία 20 λεπτών από τα Μάταλα ή με πολύ σύντομη βόλτα με σκάφος από την προκυμαία του χωριού. Λατρεμένη από τους Ευρωπαίους χίπις κατά τη δεκαετία του 1960, η παραλία προσφέρει ενοικιάσεις καρεκλών και ομπρελών και φιλοξενεί ένα μικρό funky μπαρ που ονομάζεται Γιάννης και φημίζεται για τα μοχίτο του. Σημείωση: τα μυστηριώδη βραχογραφήματα στο τέλος της παραλίας είναι ένα σύγχρονο δημιούργημα και σίγουρα όχι αρχαία μινωικά λείψανα».

Οι 24 καλύτερες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο

Playa Naturista Chihuahua, Uruguay

Nida Nude Beach, Lithuania

Agesta Beach, Swedeν

Little Palm Beach, Waiheke, New Zealand

Nugal Beach, Croatia

Moshup Beach, Martha’s Vineyard, Massachusetts

Black’s Beach, La Jolla, California

Lady Bay Beach, Sydney, Australia

Buhne 16, Sylt, Germany

Wreck Beach, Vancouver, Canada

Red Beach, Crete, Greece

Callantsoog Beach, Netherlands

Anse de Grande Saline, St. Barts

Platja des Cavallet, Ibiza, Spain

Little Beach, Maui, Hawaii

Cap d’Agde beach, France

Is Benas Beach, Sardinia, Italy

Mpenjati Beach, KwaZulu-Natal, South Africa

Playa Zipolite, Oaxaca, Mexico

Metsoke Dragot, Israel

Praia Massarandupió, Bahia, Brazil

Spiaggia di Guvano, Vernazza, Italy

Vecaki Beach, Riga, Latvia

Haulover Beach Park, Miami, Florida