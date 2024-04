Κιάνου Ριβς – ντοκιμαντέρ: Ο ηθοποιός αναζητά τις αρχές της ανθρώπινης δημιουργικότητας

Ένα νέο ντοκιμαντέρ σχετικά με τις απαρχές της ανθρώπινης δημιουργικότητας ετοιμάζεται από τον ηθοποιό Κιάνου Ριβς σε συνεργασία με τον κατασκευαστή μοτοσυκλετών, Γκαρντ Χόλιγκνερ, στο οποίο και θα πρωταγωνιστούν. Το ντοκιμαντέρ πρόκειται να έχει τίτλο «The Arch Project» και θα βουτά στα νερά της εφευρετικότητας και δημιουργικότητας των ανθρώπων με στόχο να βρεθεί η πηγή από όπου προέρχονται. Οι φίλοι και συνιδρυτές του Arch Motorcycle πρόκειται να ξεκινήσουν μία αναζήτηση για να βρουν καλλιτέχνες, καινοτόμους και δημιουργούς «οι ιστορίες των οποίων ελπίζουμε να εμπνεύσουν τους θεατές να βρουν απαντήσεις που θα βοηθήσουν να ξεκλειδώσουν τη δική τους φαντασία», υπογράμμισαν. Πρόκειται για το δεύτερο ντοκιμαντέρ του ηθοποιού, ο οποίος προηγουμένως ήταν εκτελεστικός παραγωγός της σειράς ντοκιμαντέρ της Disney+ Brawn: The Impossible Formula 1 Story .

Ο Χόλινγκερ είναι γνωστός σχεδιαστής και κατασκευαστής μοτοσικλετών, ενώ ο Ριβς είναι περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις κινηματογραφικές υπερπαραγωγές Matrix, John Wick και Bill & Ted. Μαζί έχουν δημιουργήσει μία κατασκευαστική εταιρεία μοτοσυκλετών, η οποία βασίζεται σε πρωτότυπα και εξελιγμένα σχέδια μηχανών που βασίζονται στην Harley – Davidson. Λόγω του πρότζεκτ των ίδιων, δόθηκε και η έμπνευση για το νέο ντοκιμαντέρ στο οποίο αναζητούνται παρόμοια εγχειρήματα και άνθρωποι που αποφάσισαν να σκεφτούν το κάτι διαφορετικό και το υλοποιήσουν. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει η σειρά, αλλά οι θαυμαστές ανυπομονούν ήδη να τη δουν.

EXCLUSIVE: Keanu Reeves and Gard Hollinger are embarking on a quest to find the origins of human creativity, which will be chronicled in a docuseries for Rokuhttps://t.co/k7NHw0iK8K

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 29, 2024